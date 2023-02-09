Штраф и тюрьма: чего может стоить украинцам проигнорированная повестка
Во время военного положения и общей мобилизации с уклонистами никто шутить не будет.
В Украине за уклонение от военной службы можно получить не только административное, но и уголовное наказание. На фоне военного положения и всеобщей мобилизации проигнорированная повестка грозит по меньшей мере штрафом. Но в некоторых случаях украинца за такой проступок могут даже посадить за решетку.
Чем чревата неявка по повестке?
Административный и Уголовный кодексы Украины предусматривают такое наказание за игнорирование повесток:
- неявка по первой повестке – штраф в сумме от 1,7 до 3,4 тыс. грн;
- неявка по второй повестке, полученной в течение 1 года – штраф от 3,4 до 5,1 тыс. грн;
- неявка по «боевой» повестке для отправки в место прохождения службы – от 3 до 5 лет тюремного заключения.
Суммы штрафов за игнорирование повесток установлены статьей 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказание в виде тюремного заключения предусмотрено статьей 336 Уголовного кодекса Украины.
Осуществлять задержание военнообязанных граждан, нарушивших закон Украины о мобилизации, имеют право представители Национальной полиции. После задержания они должны доставить нарушителя в территориальный центр комплектования (военкомат). Об этом говорится в части 3 статьи 38 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», а также в статьях 259, 262 Административного кодекса.
Какие виды повесток бывают?
В Украине граждане призывного возраста могут получить такие повестки:
- на прохождение срочной службы;
- на уточнение военно-учетных данных;
- на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);
- на прибытие в призывной пункт для отправки в место несения службы.
От того, какую повестку проигнорировал гражданин, будет зависеть мера наказания за его проступок.
Напомним, что в Украине недавно впервые с начала войны посадили в тюрьму гражданина, который пытался уклониться от военной службы. Житель Сумщины прошел ВВК и был признан годным к службе. Однако не явился за «боевой» повесткой и в течение полугода скрывался от военкомата. За такое правонарушение мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.
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