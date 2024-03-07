Айфон или Андроид: доступная по цене альтернатива iPhone 15

Кто не мечтает о новеньком Айфоне? Об Айфоне мечтают все. Действительно, стоит зайти в Инстаграм или популярные социальные сети, и мы увидим, что известные инфлюенсеры делают свои селфи при помощи узнаваемого смартфона с тремя камерами, расположенными треугольником. Но когда смотришь на ценник – желание покупать iPhone 15 Pro Max исчезает. Однако, обновлять смартфон иногда нужно, чтобы оставаться в тренде.

Android смартфоны – конкуренты Айфон

Покупатели ценят iPhone по ряду причин. Во-первых, это круто. Во-вторых, Айфон выполнен из премиальных материалов. В-третьих, он долго остается актуальным благодаря мощным процессорам и производительности. Но если при выборе нового девайса цена на смартфон для вас играет важную роль, с легкостью подыщете множество телефонов на базе Android, которые поразят своим быстродействием, длительной программной поддержкой от производителя, а самое главное – стильным дизайном.

Samsung S23

Этот смартфон появился в продаже в 2023 году. Флагман прошлого года значительно подешевел, но характеристики остаются весьма актуальными, благодаря чему он может с легкостью конкурировать с Айфон 15 стандартная модель.

Воспользовавшись сервисом для сравнения смартфоном, увидим, что Айфон 15, который вышел на полтора года позже, набирает 86 баллов, а Samsung Galaxy S23 – 85 очков. Причины купить смартфон Самсунг:

наличие трехкратного оптического зума;

частота обновление экрана 120 Гц;

более емкий аккумулятор;

больше оперативной памяти;

8 ядер процессора.

Айфон опережает по качеству фото (субъективная оценка), по быстродействию в одноядерном тесте, и по максимальной яркости экрана. По цене от тоже опережает – обойдется на 5-6 тысяч дороже, если брать модель с объемом памяти 256 Гб.

realme 11 Pro 5G

По данным сравнительного анализа realme 11 Pro 5G отстает от iPhone 15 на целых 17 баллов. Но цена этого смартфона в конфигурации 8/256 Гб составляет 13 999 гривен. А базовый Айфон 15 128 Гб обойдется покупателю в сумму 36 999 гривен. Разница почти в три раза. По каким же параметрам realme лучше Айфон 15:

выше частота обновления – 120 против 60 Гц;

ОЗУ 8 Гб против 6 Гб;

поддерживает супер быструю зарядку 100W против 20W;

есть сканер отпечатка пальцев;

запись замедленной съемки на скорости 960 кадров в секунду.

Понятно, что у Айфона также имеется масса преимуществ. Но если цена смартфона имеет важное значение, более дешевый realme 11 Pro порадует покупателя своей надежной и стабильной работой, а также оригинальным дизайном задней панели.

Motorola Razr 40 против iPhone 15

Конечно же, данную модель лучше сравнивать с Samsung Flip 5, потому что она тоже обладает складывающимся экраном. При этом по цене Motorola Razr обойдется почти в два раза дешевле по сравнению с конкурентами от Apple и Samsung. За 19 999 гривен вы получаете оригинальный смартфон с такими характеристиками:

6,9-дюймовый складывающийся дисплей типа pOLED;

144 Гц обновление дисплея – по этому параметру смартфон оставляет конкурентов далеко позади;

достаточно мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 – самое то для игр и требовательных приложений;

8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутреннего хранилища, но без возможности установки microSD;

модуль основной камеры 64+13 Мп, а также селфи объектив 32 Мп.

Батарея имеет емкость 4200 мАч с поддержкой турбо зарядки 30 Вт. По данным сравнительного теста Motorola Razr 40 уступает Айфон 15 всего на 17 баллов (68 против 85).

Как видим, конкуренты Apple не дремлют и не перестают предлагать покупателю смартфоны, которые по многим параметрам опережают топовый iPhone 15. Цена при этом более чем привлекательна.