Хто і чому забороняє українцям записувати дзвінки на смартфоні

Функція запису телефонних розмов була реалізована в програмних інтерфейсах ранніх версій iOS і Android. Однак зараз ця опція часто блокується виробниками смартфонів і ритейлерами на рівні системних бібліотек і ядра операційної системи. Розберемося, чому нам забороняють користуватися функцією, яка може стати в нагоді в багатьох життєвих ситуаціях, і що з цим робити.





Міжнародне і національне законодавство можуть по-різному трактувати поняття «недоторканність приватного життя» і «конфіденційність». Але в юридичній практиці більшості країн під обидва визначення потрапляють і телефонні розмови. Спілкування по смартфону розглядається як конфіденційна інформація. Особливо суворі законодавці до запису розмови без дозволу співрозмовника і передачі цього запису третім особам.

Це правопорушення, за які передбачена адміністративна, а то і кримінальна відповідальність. Виробники електронних гаджетів, блокуючи функцію запису, просто намагаються убезпечити себе від можливих юридичних ризиків.

Теоретично за запис дзвінків передбачена відповідальність перед законом

За статтею 163 Кримінального кодексу України кримінальна відповідальність настає за

– «Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер» (ч.1).

За це передбачається:

Покарання штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі до трьох років.

За повторні дії або дії щодо державних чи громадських діячів, журналіста, або вчинені службовою особою, або з використанням спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації – караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Звичайно, численні пранкери доводять, що закон на практиці не працює, але все-таки він є.

Зовсім інша ситуація в США, де у кожного штату своє законодавство. Якщо в Каліфорнії запис телефонної розмови вважається законним тільки при обопільній згоді обох сторін переговорів, в сусідній Арізоні можна записувати кого завгодно і як завгодно. Але є ще федеральне законодавство, в якому записувати приватні телефонні розмови заборонено навіть спецслужбам.

Але вихід, як зазвичай, є. Деякі виробники смартфонів все-таки оснащують свої пристрої вбудованою в оболонку функцією запису – в їх числі realme, OPPO, vivo, Xiaomi.