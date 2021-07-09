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Це рекорд: ціна на газ побила вражаючий максимум

Скільки тепер вартуватиме кубометр блакитного палива?

10.07.2021
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Згідно із даними моніторингу Української енергетичної біржі ціна на газ у Європі зросла за останні місяці ледь не удвічі. Отож утримувати тарифи на попередньому рівні українському уряду стає все складніше. То які ж газові перспективи чекають нас найближчим часом? Чи варто вже зараз відкладати гроші на опалювальний сезон?


Ринкова вартість газу в Україні починаючи із травня поточного року нестримно зростала. Якщо наприкінці весни ціна енергоресурсу на біржі становила 9,4 грн за куб.м, то вже у липні сягнула позначки 13 грн за куб. м. Серпнева ж ціна, за прогнозами експертів, становитиме щонайменше 15,3 грн.

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Викликана така неординарна ситуація на вітчизняному ринку європейською тенденцією до здорожчання газу. У свою чергу для Європи каталізатором змін стали афери російського «Газпрому». Відома енергокомпанія навмисно обмежила поставки свого ресурсу до країн Євросоюзу перед запуском газопроводу «Північний потік-2». Таким чином монополіст хотів штучно підняти ціну газу для власної вигоди.

Ще одним фактором зростання вартості ресурсу стали погодні умови. Через літню спеку витрати електроенергії на кондиціонування приміщень суттєво зросли. А для її вироблення використовується чимраз більше природного газу.

Тим часом запаси енергоресурсу у сховищах так і не були відновлені з часу закінчення опалювального сезону.

Наслідком таких складнощів із поповненням запасів блакитного палива стало його здорожчання як на європейських хабах, так і на енергоринку України. Отож і тарифи для пересічних громадян не можуть залишитися на попередньому рівні.

Зокрема компанія «Нафтогаз України» вже із 1 липня встановила нову місячну ставку на газ для своїх клієнтів. Вона становить 13,13 грн за кубометр. Суттєво підняли ціни на блакитне паливо й низка інших вітчизняних газопостачальників. Та якщо ситуація на глобальному енергетичному ринку не досягне рівноваги у найближчі місяці, тарифи на опалювальний сезон можуть виявитися для українців справді непідйомними.

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10.07.2021
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