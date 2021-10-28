ТОП-5 імен жінок, які привертають увагу чоловіків

Кожне ім’я несе своє призначення ще з давніх часів. Астрологи впевнені, що ім’я, дане при народженні, може вплинути на долю його володаря або навіть сформувати характерні риси. Таролог Саона поділилася тим, як звати жінок, які від народження отримали можливість привертати до себе чоловічу увагу.





Наталя

Одне зі значень імені Наталя — рідна. Цікаво, що і українські чоловіки , і іноземці тягнуться до імені Наталя. Це ім’я має велику силу тяжіння чоловічої статі.

Марія

Це ім’я – одне з найпопулярніших у Україні. Таролог каже, що до жінок на ім’я Марія багато хто теж відчуває велике тяжіння, оскільки Маші енергетично дають велику кількість флюїдів. Коли Марія відрекомендовується, ім’я закладається у голові чоловіка, і він постійно думає про неї.

Віра

Жінка, яка носить ім’я Віра, може бути дуже привабливою. Вона здатна довго зберігати свою зовнішність – ознаки старіння у Віри не виявляються до 40-50 років. Тому Віра безперечно користується популярністю чоловіків.

Єлизавета

Величне ім’я Єлизавета говорить про себе. Чоловіки дуже підносять таких жінок і мало не моляться на них. Коли чоловік розуміє, що біля нього дівчина з таким гучним ім’ям, це дає йому силу та владу. Отже носії імені Єлизавета привабливі власними силами.

Ольга

Значення імені Ольга – “свята”. Це приємне і водночас звучне ім’я дасть потенціал чоловічій статі. Жінка з ім’ям Ольга може впливати на чоловіка, керувати ним. Саона зазначає, що чоловікам це певною мірою подобається.