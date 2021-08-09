Нова пошта та OLX зробили те, про що українці просили декілька років

Найпопулярніша почтова компанія України Нова пошта та онлайн-платформа оголошень OLX врешті виконали бажання тисяч своїх клієнтів. Відтепер придбання товарів на популярному сервісі стане значно зручнішим і безпечнішим. Отримуючи покупку у відділенні Нової пошти, її можна буде спершу оглянути, а вже потім оплатити. Раніше ж усі замовлення з OLX можна було отримати лише шляхом передплати.





Удосконалити сервіс «OLX Доставка» було вирішено через велику кількість випадків шахрайства. Автори оголошень на онлайн-сервісі вимагали у покупців передплату, відправляючи натомість не відповідний опису товар. Покупцю ж було вкрай складно у таких умовах домогтися справедливості та повернути свої кошти.

Тож популярні українські компанії вирішили створити більш комфортні умови обслуговування для своїх клієнтів та убезпечити їх від зайвих неприємностей. Результатом співробітництва Нової пошти та порталу оголошень OLX стало створення нової опції післяплати для категорії замовлень “OLX Доставка”.

Щоб скористатися послугою, замовляючи товар на OLX, просто оберіть опцію доставки із післяплатою. Таким чином у процесі отримання посилки ви зможете відкрити її та перевірити вміст. Якщо товар повністю збігається з описом продавця, та відповідає всім критеріям отримувача, його можна одразу ж оплатити.

У разі неспівпадіння заявлених характеристик з отриманим товаром, або наявності у нього суттєвих недоліків, посилку можна залишити просто у відділенні Нової пошти. Згодом її повернуть відправнику, причому абсолютно безкоштовно.

Нова система сприятиме зменшенню кількості випадків шахрайства з боку авторів оголошень на OLX. Адже тепер клієнти сервісу зможуть не передплачувати товар, у якому не впевнені, а просто скористатися опцією післяплати, та перевірити якість товару у поштовому відділенні. Натомість добросовісним продавцям вдасться значно наростити свої обсяги продажу та зміцнити довіру клієнтів.