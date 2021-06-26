Vodafone запускает 5G сеть: где она будет работать

Компания «Vodafone Ukraine» и энергетическое предприятие «ДТЭК Энерго» объединят усилия для запуска революционного проекта под названием Smart Factory 5G. Новая технология будет реализована на базе харьковского промышленного гиганта «Corum Свет шахтера». Официальная презентация проекта состоялась 24-го июня.





«Наконец то мы имеем честь впервые в стране реализовать проект «умного» завода, который будет работать на основе бета-версии 5G-сети», – сообщила исполнительный директор «Vodafone Ukraine» Ольга Устинова.

Свое мнение по поводу технологической новинки высказал и Ильдар Салеев, гендиректор «ДТЭК Энерго». Он отметил, что первоочередной задачей, которая будет воплощена в данном проекте, станет исследование объектов промышленного назначения при помощи технологии 5G-сети и дронов. «Сеть 5G может значительно расширить возможности компании и облегчить обмен данными с клиентами. Это упростит сдачу оборудования, а также презентацию новых его экземпляров и обучения работе с техникой. Таким образом продукция «Corum» будет быстро реализовываться и в кратчайшие сроки начнет приносить пользу шахтерам в их нелегкой работе», – резюмировал директор компании.

Компания ДТЭК также получит новые возможности. Она сможет использовать действенное сочетание работы дронов и технологии 5G, чтобы вовремя выявлять дефекты электрокоммуникационных линий и ликвидировать их. «Smart Factory станет первым шагом к воплощению идеи роботизации на украинских предприятиях», – отметил господин Салеев.

Одним из решений, которое будет воплощено в данном проекте станет технология Ericsson Dedicated Networks. Она включает в себя ядро Enterprise Core, а также инновационную систему радиодоступа с помощью Radio Dot System от Ericsson.

Пока же на базе предприятия «Corum Свет шахтера» построили бета-версию 5G-сети. В стартовый период сеть будет работать в тестовом режиме. В целом технологии выделенных сетей являются весьма перспективными для применения на отечественных предприятиях. Пока что в Украине интерес к таким технологическим решениям только начинает зарождаться. Но наверняка он быстро приобретет популярность в случае успешной реализации дебютного проекта.