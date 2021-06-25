Легко пропустити: названі прикмети, які обіцяють великі гроші

Прикмети про гроші існували в народі здається завжди. Більше того, багатство та бідність – найпопулярніша тема для різноманітних забобонів та астрологічних передбачень. То як же дізнатися, що чекає вас у найближчому майбутньому – багатство чи бідність? Сьогодні будемо розбирати найпоширеніші «грошові прикмети».





Народні спостереження

Наші прадіди ще й зараз пам’ятають десятки прикмет, за якими люди визначали, що незабаром отримають неочікуваний прибуток. Одним з таких знаків був метелик, який залетів у хату. З актуальних досі прикмет можна виокремити свербіння лівої долоні. Люди і сьогодні однозначно трактують таке відчуття і вважають його передвісником грошової вигоди.

Знайти два жовтки в одному яйці також вважається успішною подією. Адже вони зовні нагадують золоті монети, отже передвіщають збагачення. А збираючись на важливу зустріч після рясного дощу, ви майже напевне можете розраховувати на матеріальну вигоду майбутньої розмови.

Астрологічні прикмети

Астрологи вже давно помітили тенденцію до збагачення у період повного місяця. А співпадіння повного місяця та місячного затемнення – це просто неймовірний «грошовий коктейль». У цей короткий проміжок часу ви можете легко отримати підвищення зарплатні, або навіть знайти гроші просто на вулиці.

Власну справу краще за все починати у період молодого місяця. Причому він повинен знаходитися у знаках Рака та Тільця. Тоді починання буде максимально прибутковим.

Віщі сни

Які ж сни передбачають матеріальний достаток? Таких прикмет у різноманітних сонниках вистачає. Та найпопулярнішими з них є: боброве хутро, підписання паперів, таргани, слонова кістка, фруктове дерево та, як не дивно, бородавки. Хоча у кожного з нас знайдуться свої віщі сни, після яких нам найбільше щастить у фінансах.

Персональні грошові прикмети

Психологи рекомендують придумати власні «грошові прикмети», та спробувати таким чином запрограмувати себе на матеріальний успіх. Свого роду ефект плацебо. Спробуйте звикнути до думки, що після певної події вас стовідсотково чекає удача. І зовсім скоро власні передбачення збуватимуться набагато краще, ніж перевірені роками народні прикмети.