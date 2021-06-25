Стаж вирішує: стало відомо хто тримає суттєву прибавку до пенсії вже через тиждень

Залишився лише тиждень до офіційного перерахунку пенсійних виплат в Україні. Наскільки ж забезпеченішими стануть пенсіонери та від чого залежатиме підвишка?





Вже починаючи із 1 липня 2021 року в Україні буде змінено суми мінімальної та максимальної пенсії, також нараховано додаткові кошти за понад стаж. Відповідні зміни вже враховані у бюджеті Пенсійного фонду України.

В даний момент доплата до пенсії за роки стажу, що перевищують встановлену норму, складає 17,69 грн. Та вже із наступного місяця за кожен перепрацьований рік пенсіонер отримуватиме по 18,54 грн.

Надбавку за стаж зможуть отримувати наступні категорії населення:

чоловіки, що відпрацювали офіційно понад 35 років;

жінки, офіційний стаж яких складає понад 30 років.

Що стосується нових сум максимальної та мінімальної пенсійних виплат, тут теж відбудуться досить суттєві зміни. Громадяни, що отримували мінімальну пенсію в розмірі 1769 гривень тепер отримуватимуть щомісячно по 1854 гривні. Максимальну пенсійну ставку також буде перераховано й вона становитиме 18 540 гривні, замість теперішніх 17 690 гривні. Тобто для цієї категорії населення підвищення становитиме аж 850 гривень.

Варто зауважити, що пенсіонерів, які мають право на максимальну пенсійну ставку, не так вже й багато. Більша частина осіб похилого віку в Україні отримує наразі виплати в обсязі близько 3 тисяч гривень. Тож на них липневий перерахунок пенсій ніяк не вплине. Надбавку таким пенсіонерам вдасться отримати хіба що за рахунок додаткового стажу.

Позатим, вимоги до офіційного трудового стажу громадян в Україні зростають ледь не щороку. Наразі щоб спокійно піти на пенсію після 60-річного ювілею потрібно відпрацювати щонайменше 30 років. Та поступово держава збільшуватиме мінімальний стаж до 35 років. І тоді вже українцям доведеться йти на заслужений відпочинок щонайменше у 63, а то й в усі 65 років.