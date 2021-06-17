Експерти розповіли, чи є зв’язок CОVID-19 з появою мереж 5G

Коли впав на нас цей вірус пішла теорія про те, що нібито вірус передається за допомогою веж мобільного зв’язку 5-го покоління 5G.





Якщо дивитися статистику запитів, то майже тисяча людей щомісяця шукає в пошуковій системі підтвердження чи спростування цього твердження.

Звідки взялася така думка?

Перша згадка зв’язку 5G і вірусу з’явилося після інтерв’ю з бельгійським лікарем Ваном Керкховеном, який заявив, що після того як в китайському місті Ухань було встановлено обладнання для 5G і включені вишки одразу з’явився цей вірус.

Публікація була розміщена в маловідомої місцевій газеті, але була досить швидко видалена. Однак, журналісти великих ЗМІ це помітили, а видалення даної статті ще більше підігріло цікавість людей.

А раптом правда? … Навіщо ж видалили? (Можливо, якби статтю залишили, то на це б ніхто не звернув увагу).

Більше того, людське мислення пішло далі і часом в ЗМІ зустрічалися досить цікаві трактування. Мовляв, вірус це прикриття для того, щоб запустити 5G, який набагато сильніше вплине на наше здоров’я.

Насправді, прихильників теорій змови багато, а фантазія у них досить пристойна.

Десь на Ютубі є ролик, де дорослі дядьки доктори наук великих інститутів прямим текстом говорять, що Місяць є базою для інопланетян …

Цікаво те, що дуже часто дані теорії підхоплюють знаменитості, які мають цілу армію шанувальників – це підсилює чутки і нагнітає обстановку.

Чи може 5G бути пов’язаний з цим вірусом?

Ні звичайно. Взагалі ніяк. Якби радіохвилі вміли переносити віруси і бактерії, то давно б у нас було вже 10D телебачення, наприклад із запахом, який би передавався по радіоканалу.

Також варто розуміти, що радіохвилі є всього лише електромагнітним випромінюванням і не можуть бути «живими» в прямому сенсі цього слова.

За фактом, 5G, це те ж саме, що і 2G, 3G, 4G – хіба що, вище частота. Чим вище частота, тим більше даних можна моделювати (закодувати). Адже всі цифрові дані це набір цифр 1 і 0 і все. Ніяких живих істот вони переносити в собі не можуть. Тільки дані. Тому 5G змінив 4G – світу потрібні великі швидкості.

Чи небезпечний 5G?

ВООЗ і супутні організації кажуть, що ні. Якщо судити логічно, то хвилі 5G неіонізуючі, а це значить що 5G не може нашкодити клітинам людини і біологічним істотам.

Але знову ж таки, поки занадто мало часу пройшло (зміниться з 10-ок поколінь, там зрозуміємо), щоб говорити на 100% про те, що високі частоти повністю нешкідливі для живих істот.

Одне можемо сказати, що якщо не знаходитися поруч з передавачем, то ніякої шкоди вони точно не несуть в найближчій перспективі. І вже ніяких вірусів і бактерій переносити не можуть, оскільки це абсолютно різні речі, а вірус передається від людини до людини.

Але точно скажемо, що 5G може переносити комп’ютерні віруси:) як і будь-які інші файли і дані. Але до людини – аж ніяк.