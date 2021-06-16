Нас обманюють, говорячи, що в Україні найдешевший зв’язок у світі

Вважається, що мобільний зв’язок в нашій країні – найдешевший (або ж, один із) у світі. У GSMinfo вирішили з’ясувати, чи так це насправді. Для цього ми проаналізували його вартість в інших державах світу.





В Японії

З тим, що мобільний зв’язок в Японії – задоволення не з дешевих, посперечатися складно. Попередньо оплачені безлімітні тарифи там обходяться користувачам від 4 000 до 7 000 йен (приблизно 978-1 711 гривень за офіційним курсом Нацбанку України).

Однак ціни можуть варіюватися в залежності від моделі телефону і способів обслуговування.

В США

В Америці дуже складна система тарифів, заснована на кредитній історії користувача.

Найвигідніші умови доступні при укладенні певного контракту з оператором мобільного зв’язку.

Найбільш дешевими вважаються групові або сімейні пакети. Вони обходяться приблизно в 35 доларів (942 грн.) з людини.

Причому підключення повинно відбутися одночасно мінімум для п’яти користувачів за одним договором.

В Європі

Країни Європи платять за послуги мобільного зв’язку від 10 до 35 євро в місяць, що становить десь 326-1 143 грн. При цьому швидкість мобільного інтернету в них не дуже висока, а кількість хвилин і смс в тарифі мінімальна.

Додаткові пакети обійдуться набагато дорожче. Проте дзвінки всередині однієї країни у багатьох операторів безкоштовні.

Також часто зустрічаються сім-карти з великою зоною охоплення і вигідними умовами, які діють на всій території Євросоюзу і можуть включати до 40 країн.

В Китаї

У Китаї теж великою популярністю користуються дешеві сімейні тарифи. Їх вартість починається від 128 юанів (538 грн.) і доходить до 869 юанів (3 654 грн.).

Швидкість інтернету тут одна з найвищих в світі, адже більшість операторів уже перейшли на 5G з’єднання.

Топ-10

Не так давно Міжнародний союз електрозв’язку опублікував рейтинг країн з найдешевшим мобільним зв’язком. Виглядає він так:

Шрі-Ланка – $ 0,97

Бангладеш – $ 1,42

Іран – $ 2,01

Пакистан – $ 2,12

Непал – $ 2,49

Індія – $ 2,80

Бутан – $ 2,95

Монголія – ​​$ 3,16

Ефіопія – $ 3,28

Судан – $ 3,33.

На жаль, Україна не увійшла, як ми бачимо, навіть в першу десятку.

Це означає, що багато хто з нас сильно помиляється, вважаючи наш мобільний зв’язок найбільш доступним у світі.

Але якщо порівнювати з тарифами Японії, Америки, Європи і Китаю, наші безумовно набагато вигідніші.