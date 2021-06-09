Счета украинцев массово блокируют из-за долгов за коммуналку: кто “стучит”

Оцифровка государственных сервисов не всегда оказывает положительное влияние на жизнь граждан, а порой еще и создает им дополнительные проблемы. Недавно с негативными последствиями цифровой обработки личных данных начали массово сталкиваться украинские ФЛП. Из-за будто бы коммунальных задолженностей многим запрещают регистрировать бизнес, блокируют счета и запрещают переходить на упрощенную систему налогообложения.





«Ложные» долги за коммуналку

Для одной из украинских предпринимательниц информация о задолженности за коммуналку стала настоящим шоком. Все началось с того, что женщине отказали в «карантинной» компенсации, заявку на которую она подала в приложении «Дия».

Получить обещанные государством 8 тыс. грн предпринимательница так и не смогла, ведь система обнаружила коммунальную задолженность за квартиру, где женщина уже давно не проживает, а только владеет долей указанной жилой площади. За такую провинность гражданке, зарегистрированной как ФЛП, заблокировали предпринимательский счет.

Лишние квадратные метры

Похожая ситуация с коммунальными долгами случилась и с журналиской-фрилансером Светланой, проживающей в Киеве. Предпринимательница пыталась перейти на упрощенную систему налогообложения в приложении «Дия», но ей помешали долги за квартиру, в которой она жила еще до переезда в столицу. В Налоговой ошиблись и приписали гражданке жилую площадь в Харькове, давно ей не принадлежащую.

Светлане пришлось заплатить несколько сотен гривен штрафа только для того, чтобы скорее решить дело и перейти на упрощенное налогообложение. Сумму несправедливо назначенного и уплаченного штрафа девушке так и не вернули.

Минцифра вступилась за «Дию»

Руководство Министерства цифровой трансформации считает все обвинения в адрес приложения «Дия» несправедливыми. Ведь система, получая заявку на денежную помощь предпринимателям, проверяет данные пользователя только в базе данных Пенсионного фонда. О долгах за коммуналку тут и речи не идет.

К тому же приложение не может блокировать банковские счета, ведь в процессе авторизации через банк пользователь предоставляет «Дия» доступ только к своей дате рождения, идентификационному коду и ФИО. К счетам же система никакого отношения не имеет.