Украинцев предупредили о солнечном затмении: чего нельзя делать

Ожидаемое солнечное затмение, которое мы сможем увидеть в четверг, 10 июня, станет завершающим в коридоре летних затмений. Специалисты в области астрологии утверждают, что в период от лунного затмения, которое состоялось 26 мая, до солнечного, состояние человека существенно меняется.





Внутренний диссонанс в нашей жизни за этот короткий период времени между затмениями меняется на внешний. Известный в сети астропсихолог Богдан Глоба высказал мнение, что поведение небесных тел может неблагоприятно сказаться и на поведении, а также внутреннем состоянии человека. Поэтому предлагаем вашему вниманию несколько советов от специалиста, которые помогут избежать вредного воздействия солнечного затмения.