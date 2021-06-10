Украинцев предупредили о солнечном затмении: чего нельзя делать

Ожидаемое солнечное затмение, которое мы сможем увидеть в четверг, 10 июня, станет завершающим в коридоре летних затмений. Специалисты в области астрологии утверждают, что в период от лунного затмения, которое состоялось 26 мая, до солнечного, состояние человека существенно меняется.
Внутренний диссонанс в нашей жизни за этот короткий период времени между затмениями меняется на внешний. Известный в сети астропсихолог Богдан Глоба высказал мнение, что поведение небесных тел может неблагоприятно сказаться и на поведении, а также внутреннем состоянии человека. Поэтому предлагаем вашему вниманию несколько советов от специалиста, которые помогут избежать вредного воздействия солнечного затмения.
- Держитесь подальше от конфликтов. Ссоры и отрицательные эмоции всегда забирают силы. В период затмения негативные эмоции поглощают еще больше вашей энергии. А вот восстановить ее будет гораздо сложнее. Поэтому не стоит нервничать по пустякам.
- Не погружайтесь в эмоции. Попробуйте сохранять определенный нейтралитет и не обострять чувства. Старайтесь развеять плохое настроение, а не тонуть в нем с головой.
- Не поддавайтесь вредным привычкам. В такой непростой для энергетического состояния период лучше держаться подальше от сигарет и алкоголя. Ведь поддавшись соблазну, вы перекроете себе и без того ограниченные в период затмения энергетические потоки.
- Уделите внимание питанию. Солнечное затмение больше всего влияет именно на нашу внешнюю оболочку. Поэтому стоит воздержаться от тяжелых для желудка и вредных для всего организма блюд.
- Поберегите силы. Отказываться от физической нагрузки совсем, конечно, не стоит. Легкие физические упражнения и йога – всегда на пользу. А вот тяжелые силовые тренировки лучше отложить на день-другой.
- Прислушивайтесь к своим биоритмам. Здоровый режим дня, хороший сон и отдых сохранят не только физическое, но и ментальное здоровье.
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