Названо знаки зодіаку, з якими серйозні стосунки побудувати практично неможливо

Кохання — це прекрасне почуття. Воно здатне перевернути життя, зробити світ навколо яскравим та прекрасним. Однак є у цього дару небес і зворотна сторона – біль та відчай розбитого серця.





Астрологи стверджують, найчастіше негативними персонажами в парі стають Леви, Близнюки, Діви та Стрільці. Вони можуть нещадно розірвати стосунки, завдавши страждань та розчарувавши кохану людину.

Лев

Уродженців знаку важко запідозрити у злих намірах. Вони веселі, життєрадісні та впевнені в собі. Однак у стосунках вони не люблять брати на себе відповідальність. Якщо Лев не впевнений у своїх почуттях до другої половинки, без вагань піде у найнеочікуваніший момент.

Близнюки

Близнюків також складно назвати ідеальними партнерами. Вони думають лише про себе та не готові поступатися своїми інтересами навіть заради найближчих. До того ж представники знаку дуже часто змінюють точку зору. Тож одного ранку ви можете прокинутись самотнім, адже ваш коханий Близнюк вирішив, що вам більше не по дорозі.

Діва

Холодний розум Дів не здатний на палкі почуття. Вони звикли тримати все під контролем і намагаються не піддаватися емоціям. У партнері представники знаку бачать насамперед соратника, який підтримає їхні мрії та плани. Якщо ж кохана людина більше не приносить жодної практичної користі, Діва легко йде, навіть не оглядаючись.

Стрілець

У людей, народжених під цим сузір’ям, закохатися напрочуд легко. Вони уважні та щирі, цінують своїх близьких та дбають про їх комфорт. Їм хочеться довірити свої найзаповітніші мрії та сердечні таємниці. Однак у стосунках Стрілець може проявити і свою темну сторону. Будь-яка дрібна помилка з боку партнера викликає у нього агресію, що миттєво переростає в палку суперечку чи навіть скандал.