OnePlus Nord CE6 дебютував зі Snapdragon 7s Gen 4 та акумулятором на 8000 мА·год

Смартфон OnePlus Nord CE6 побудований на базі процесора Snapdragon 7s Gen 4. Модель отримала 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і 128 або 256 ГБ вбудованої пам’яті формату UFS 3.1. Акумулятор ємністю 8000 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт, а також зворотну зарядку на 27 Вт.

Пристрій оснащено 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K, частотою оновлення 144 Гц і яскравістю 1800 ніт. Основна камера має головний модуль OmniVision OV50D40 на 50 Мп і монохромний сенсор на 2 Мп. Фронтальна камера отримала роздільну здатність 32 Мп.

Як операційна система використовується Android 16 з інтерфейсом OxygenOS 16. Також передбачені функції на основі штучного інтелекту. Смартфон має захист від води та пилу за стандартами IP66/IP68/IP69/IP69K, а також відповідає вимогам MIL-STD-810H. Ціна становить від 320 до 350 доларів США.