6,8-дюймовий екран дешевше 200 доларів: Infinix Hot 12 представлений офіційно

Китайська компанія Infinix офіційно представила новий доступний смартфон Infinix Hot 12. Гаджет оцінений всього в 190 доларів, що особливо приємно з огляду на те, що смартфон отримав незвичайно великий за мірками класу екран діагоналлю 6,8 дюйма.





Роздільна здатність матриці становить 1640 х 720 пікселів. Передбачено підтримку підвищеної частоти оновлення картинки в 90 Гц. Основою моделі став восьмиядерний процесор MediaTek Helio G85. Передбачено 4 або 6 Гбайт оперативної пам’яті та постійний накопичувач на 128 Гбайт. Смартфон живиться від акумулятора ємністю 5000 мАг, який підтримує 18-ватну зарядку.

Основна камера отримала головний 13-мегапіксельний сенсор, доповнений допоміжним 2-мегапіксельним сенсором і поставленим швидше для краси 0,1-мегапіксельним датчиком. В отворі посередині верхньої грані екрана розташувалася 8-мегапіксельна фронтальна камера.