Натрієві батареї можуть зрівнятися в ціні з літій-іонними вже до 2027 року

Ціна та масштаб виробництва тягових акумуляторів залишаються ключовими факторами їх поширення на ринку. Сьогодні домінують літій-іонні елементи, однак у HiNa Battery Technology прогнозують швидкі зміни на користь натрієвих рішень.

За оцінками компанії, наразі натрієві акумулятори можуть бути до двох разів дорожчими за літій-іонні. Втім, їхня вартість стрімко знижується, тоді як літієві батареї поступово дорожчають. Якщо ця тенденція збережеться, вже у 2027 році ціни зрівняються, а з 2028 року натрієві акумулятори можуть стати навіть вигіднішими.

Очікується, що після 2028 року вартість натрієвих батарей знизиться до приблизно $0,044 за Вт·год, а щільність енергії перевищить 180 Вт·год/кг. Обсяги виробництва при цьому можуть досягти сотень ГВт·год, що сприятиме їх активнішому впровадженню — передусім у системах стаціонарного зберігання енергії та комерційному транспорті.

У HiNa зазначають, що вже зараз під час випробувань на вантажному транспорті їхні натрієві батареї демонструють зниження енергоспоживання на 15% на кілометр шляху. Крім того, завдяки здатності до глибшого розряду запас ходу може збільшуватися до 20%.

Серед інших переваг — стабільна робота в широкому температурному діапазоні від -40 до +60 °C. Навіть при -20 °C батареї зберігають понад 90% початкової ємності. Також вони витримують понад 8000 циклів швидкої зарядки, що є важливим показником для комерційного використання.

Подібні розробки веде і BYD — компанія вже представила акумулятори, розраховані на 10 000 циклів заряджання. На тлі цих факторів найближчі два роки можуть стати переломними для масового впровадження натрієвих батарей у низці сегментів ринку.