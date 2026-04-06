Samsung відмовиться від власного додатку для повідомлень на користь Google Messages

У межах екосистеми Android компанія Google пропонує базовий набір застосунків, який забезпечує мінімальну функціональність смартфонів. Водночас виробники часто додають власні альтернативи. Проте Samsung вирішила відмовитися від розвитку свого фірмового додатку для повідомлень.

Компанія повідомила, що вже до липня цього року припинить підтримку власного месенджера. Надалі за замовчуванням на смартфонах Samsung використовуватиметься Google Messages.

Для користувачів у США це означає доступ до стандарту RCS — сучасного формату обміну повідомленнями, який дозволяє передавати медіафайли у високій якості, створювати групові чати та бачити індикатор набору тексту співрозмовником у реальному часі незалежно від операційної системи.

Перехід на рішення від Google також відкриє додаткові можливості, зокрема інтеграцію з ШІ-асистентом Google Gemini. Завдяки цьому користувачі зможуть, наприклад, обробляти або змінювати зображення безпосередньо в чаті. Крім того, стане простішим перемикання між листуванням на різних пристроях — смартфоні, планшеті чи смарт-годиннику.

Фактично Samsung почала відмовлятися від власного додатку ще кілька років тому: у багатьох моделях він уже не встановлювався за замовчуванням. Поки що застосунок залишається доступним для завантаження через Galaxy Store, однак найближчим часом користувачі отримають повідомлення про припинення його підтримки та оновлень.