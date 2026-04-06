«Полювання на Ґолума»: Елайджа Вуд пояснив, чому новому фільму не потрібно змагатися з оригінальною трилогією

На новий фільм у всесвіті «Володаря перснів» під назвою «Полювання на Ґолума» (The Hunt for Gollum) покладено величезні очікування. Енді Серкіс, незмінний виконавець ролі Ґолума, виступає одночасно режисером та головним героєм стрічки. Проте Елайджа Вуд, який зіграв Фродо в оригінальній трилогії, переконаний, що новій картині зовсім не обов’язково конкурувати зі своїми легендарними попередниками.

Побічний квест, а не нова епопея

За словами Вуда, фільм має зовсім інший масштаб і завдання, тому його не варто порівнювати з епічним розмахом попередніх картин.

«Я не думаю, що йому це потрібно, адже він не несе на собі тягар трилогії. Це не трилогія. Це не ті книги. Але це безперечно фрагменти з книг, і це персонажі з книг. Усе це канонічна історія, можу це підтвердити. Це побічний квест. Побічна історія», — пояснив актор.

Глибоке занурення в історію Ґолума

Нова стрічка дасть глядачам можливість набагато глибше зрозуміти одного з найзнаковіших персонажів толкінівського всесвіту. Фільм розкриє деталі його трансформації, які ми лише частково бачили в пролозі «Повернення короля».

Крім того, Вуд наголосив, що для Енді Серкіса було вкрай важливо знайти справжній сенс для створення цієї картини:

«Я знаю, що це було неймовірно важливо для Енді… Вони загорілися ідеєю історії, потім написали її і зрозуміли, що знайшли відповідь на запитання “навіщо ми це робимо?”. Тож усе це наповнено щирістю».

Повернення легендарної команди

Окрім творчої мотивації, Елайджа Вуд запевнив фанатів, що за «Полюванням на Ґолума» стоїть практично та сама команда, яка працювала над класичною трилогією. Режисер оригінальних фільмів Пітер Джексон виступає продюсером, і його вплив відчувається на всіх рівнях виробництва.

До роботи також залучені сценаристки Френ Волш та Філіппа Боєнс, студія візуальних ефектів Weta FX та оригінальна команда художників, гримерів і стилістів.

«Тут задіяна величезна кількість людей, які були частиною створення трилогії і тепер прагнуть до того, щоб світ вийшов правильним, контекст був вірним, щоб віддати належне цим персонажам і розповісти дійсно захопливу, прекрасну нову історію… Кажу це як фанат — я щиро в захваті», — підсумував Вуд.

Прем’єра фільму «Полювання на Ґолума» запланована на 17 грудня 2027 року.