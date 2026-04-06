Google планує перейти на постквантове шифрування до 2029 року

Компанія Google заявила про намір повністю перейти на нові методи шифрування, стійкі до квантових комп’ютерів, до 2029 року.

Йдеться про так звану постквантову криптографію — напрям у сфері захисту даних, який має забезпечити безпеку інформації в умовах розвитку квантових технологій. У компанії вважають, що сучасні алгоритми шифрування з часом можуть втратити ефективність, коли з’являться потужні квантові комп’ютери.

Попри те, що таких систем наразі не існує у масовому використанні, кіберзловмисники вже можуть накопичувати зашифровані дані сьогодні з розрахунком на їх розшифрування в майбутньому. Саме тому в Google наголошують на необхідності завчасного переходу на нові стандарти безпеки, щоб уникнути потенційних ризиків.

Зокрема, компанія вже тестує відповідні оновлення для операційної системи Android. Очікується, що нові механізми захисту забезпечуватимуть безпеку пристрою від моменту його увімкнення і до запуску застосунків.