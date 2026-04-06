Чутки: iPhone 18 Pro Max отримає рекордну батарею в історії Apple

Відомий інсайдер під ніком Anthony поділився в соціальній мережі X (колишній Twitter) новими подробицями щодо майбутнього флагмана Apple — iPhone 18 Pro Max. Очікується, що презентація пристрою традиційно відбудеться у вересні 2026 року.

Рекордна ємність акумулятора

За даними джерела, гаджет оснастять найбільшим джерелом живлення в історії лінійки — акумулятором на 5190 мАг. Уточнюється, що таку батарею отримає модифікація iPhone 18 Pro Max без фізичного слота для SIM-карти (такі версії, що підтримують виключно eSIM, наразі поширені на ринку США).

Таким чином, ємність батареї iPhone 18 Pro Max буде на 102 мАг більшою, ніж у його попередника — iPhone 17 Pro Max (також у версії з eSIM).

Процесор нового покоління та автономність

Збільшення фізичного об’єму акумулятора — не єдиний фактор, що вплине на час роботи пристрою. Смартфон працюватиме на базі абсолютно нового енергоефективного чипсета A20 Pro, який буде виготовлено за передовим 2-нанометровим техпроцесом.

Завдяки поєднанню місткої батареї на 5190 мАг, глибокої оптимізації нової версії iOS та енергоефективності 2-нм процесора, саме iPhone 18 Pro Max (у першоджерелі помилково вказано 17 Pro Max) має всі шанси стати найавтономнішим смартфоном за всю історію компанії Apple.