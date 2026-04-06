Apple повністю припинила обробку платежів у Росії: які сервіси заблоковано з 1 квітня

З 1 квітня 2026 року компанія Apple запровадила жорсткі фінансові обмеження для користувачів із Росії. Технологічний гігант повністю зупинив обробку платежів, що унеможливлює нові покупки в App Store та інших фірмових сервісах екосистеми.

Причини та масштаби блокування

Згідно з офіційним повідомленням компанії, такий крок став наслідком обмежень, ініційованих російською владою, а також нещодавнього штрафу, який Apple отримала за порушення санкційного режиму щодо РФ.

Під фінансове блокування потрапила вся екосистема Apple Media Services. Нові правила поширюються на оплату:

App Store та iTunes Store;

Apple Music, Apple Podcasts та Apple TV;

Apple Arcade та Apple Fitness+;

Комплексної підписки Apple One та хмарного сховища iCloud+;

Придбання рингтонів і мелодій.

Одночасно з діями Apple, місцеві мобільні оператори (на вимогу Мінцифри РФ) відключили останній популярний спосіб оплати — можливість поповнення балансу Apple ID з рахунку мобільного телефону.

Що залишається доступним для росіян

Попри повне припинення обробки нових платежів, певні опції для власників iPhone та iPad у РФ поки що зберігаються. Користувачі можуть продовжувати оплачувати підписки та робити покупки, використовуючи кошти, які вже були на їхньому балансі Apple ID, до повного вичерпання ліміту. Також залишається активною можливість використання раніше придбаних подарункових кодів App Store.

Окремо в Apple заспокоїли користувачів хмарних сервісів: якщо через неможливість оплати підписка на iCloud+ буде скасована, особисті дані та файли користувачів не будуть видалені.