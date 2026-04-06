Вчені створили екологічний спосіб склеювання паперу

Дослідники розробили інноваційний спосіб герметичного запечатування паперового пакування, який повністю виключає використання пластику та клею. Ця технологія здатна суттєво зменшити забруднення навколишнього середовища та спростити процес перероблювання пакувальних матеріалів.

Як працює нова технологія

Проєкт, що отримав назву PAPURE, був реалізований вченими з Товариства сприяння прикладним дослідженням імені Фраунгофера. Запропонований метод робить паперове пакування на 100% екологічним.

Процес обходиться без хімічних домішок і відбувається у два етапи:

Лазерна обробка: Промінь впливає на природні компоненти паперу (целюлозу, лігнін та геміцелюлозу), змінюючи їхню структуру. Під дією лазера вони перетворюються на натуральні сполучні речовини, здатні плавитися.

Герметизація: Згодом під дією тиску ці речовини надійно скріплюються, утворюючи міцний шов без додавання жодних синтетичних матеріалів.

Надійність та перспективи впровадження

Попри відсутність звичного клею, проведені випробування довели високу міцність такого з’єднання. Наприклад, стандартний шов завдовжки 2 см і завширшки лише 3 мм здатен витримати навантаження близько 20 кілограмів.

Важливою перевагою розробки є її промислова адаптивність. Дослідники зазначають, що нову лазерну технологію можна легко інтегрувати у вже наявні виробничі лінії, і це не вимагатиме від підприємств складної та дороговартісної модернізації обладнання.