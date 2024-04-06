Вчені виростили мишу з шістьма лапами: дві у дуже незвичному місці

Співробітники Наукового інституту Гульбенкяна в Португалії змогли виростити мишу з шістьма ногами за допомогою інактивації одного з генів. Дослідження вчені опублікували в журналі Nature Commucications.

Біоінженери проводили експерименти з білками-рецепторами Tgfbr1, що впливають на стимуляцію росту і ділення клітин. Вони вмикали і вимикали їх, щоб перевірити, як це впливає на розвиток ембріона миші та її спинного мозку. Як виявилося, одна з тварин отримала шість ніг, коли ген інактивували на середній стадії розвитку ембріона.

Джерело: Nature

Це не єдина несподіванка для вчених. Нові лапи виросли на місцях, де мали б розташовуватися зовнішні статеві органи. Оскільки там з’явилися ноги, миша позбулася геніталій. Коли вчені повторили експеримент, результат виявився таким самим. Дослідники з’ясували, що Tgfbr1 бере участь у контролі розвитку низки протоструктур, які перетворюються на кінцівки або геніталії.

“Наша робота виявляє дивовижну пластичність тканин. Це потенційно може вплинути на еволюцію задніх кінцівок і генітальної області чотирилапих і визначає додатковий механізм активності Tgfbr1, який також може сприяти контролю інших фізіологічних або патологічних процесів”, – зазначили вчені. Наприклад, зараз дослідники хочуть вивчити зв’язок гена з розвитком раку. Раніше вчені з’ясували, що понад 10 мутацій у Tgfbr1 збільшують ризик розвитку злоякісних пухлин на шкірі.