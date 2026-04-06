Intel представила процесор Core Ultra X9 378H: споживча версія флагмана Panther Lake

Компанія Intel офіційно розширила сімейство процесорів новітньої архітектури Panther Lake, презентувавши модель Core Ultra X9 378H. Ця новинка орієнтована переважно на масовий споживчий сегмент і є дещо спрощеною, але потужною альтернативою дорожчому чипу X9 388H.

Архітектура та технічні характеристики

Процесор зберіг солідну конфігурацію ядер, що дозволяє йому ефективно справлятися з вимогливими завданнями. Core Ultra X9 378H отримав 16 ядер, які розподілені за сучасною гібридною схемою:

4 високопродуктивні ядра (P-cores) для важких обчислень.

8 енергоефективних ядер (E-cores) для фонових завдань.

4 ядра з наднизьким енергоспоживанням (LPE-cores) для максимальної економії заряду акумулятора.

Максимальна тактова частота центрального процесора сягає 5,0 ГГц. За обробку візуалу відповідає інтегрована графічна підсистема нового покоління — Intel Arc B390.

Відмінності та позиціювання на ринку

Головний компроміс, на який пішла Intel для зниження вартості чипа, стосується корпоративного сегмента. Core Ultra X9 378H повністю позбавлений підтримки платформи безпеки та віддаленого адміністрування vPro, а також низки інших специфічних бізнес-функцій.

Фактично, це повноцінна споживча версія флагманського процесора, з якої просто прибрали непотрібні звичайним користувачам і геймерам корпоративні інструменти. Наразі виробники комп’ютерної техніки ще не анонсували жодного ноутбука на базі нового Core Ultra X9 378H, проте перші моделі мають з’явитися вже найближчим часом.