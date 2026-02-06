Комуналка безкоштовно: хто з пенсіонерів у 2026 році має право на 100% знижку

У 2026 році в Україні продовжує діяти важлива програма державної підтримки, яка дозволяє певним категоріям громадян не платити за комунальні послуги. Йдеться про 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. Ця пільга є критично важливою в умовах нестабільної економіки, проте отримати її можуть лише ті пенсіонери, які відповідають суворим критеріям щодо місця проживання, професійного минулого та рівня доходів.

Хто належить до пільгової категорії?

Державна допомога сфокусована на підтримці так званої «сільської інтелігенції» — людей, які присвятили своє трудове життя роботі в бюджетній сфері у сільській місцевості. Головною та обов’язковою умовою є проживання пенсіонера в селі або селищі міського типу (смт) після виходу на заслужений відпочинок. До переліку професій, що дають право на нульові платіжки, входять колишні працівники:

Педагогічної сфери: вчителі, викладачі, вихователі.

вчителі, викладачі, вихователі. Медицини та фармації: лікарі, медсестри, фармацевти.

лікарі, медсестри, фармацевти. Культури: бібліотекарі, працівники музеїв, клубних закладів.

бібліотекарі, працівники музеїв, клубних закладів. Сфери захисту рослин: спеціалісти, які працювали у державних установах цієї галузі. Для оформлення допомоги необхідно надати довідку або запис у трудовій книжці, що підтверджує стаж на відповідних посадах.

Фінансовий поріг: головна перешкода

Наявність відповідного стажу та факту проживання в селі — це ще не гарантія отримання знижки. У 2026 році діє жорсткий майновий ценз. Пільга надається лише в тому випадку, якщо середньомісячний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини, що дає право на податкову соціальну пільгу. Наразі цей поріг становить 4660 гривень. Тобто, якщо пенсія та інші доходи людини (або середній дохід на члена сім’ї) перевищують цю суму хоча б на гривню, право на 100% знижку анулюється.

Що покриває пільга та альтернативи

Варто пам’ятати, що поняття «100% знижка» не означає безлімітне використання ресурсів. Компенсація надається виключно в межах встановлених державою соціальних нормативів споживання (води, газу, електроенергії). Все, що спожито понад норму, оплачується за повним тарифом.

Якщо ж ваші доходи перевищують встановлений поріг у 4660 грн, у Пенсійному фонді радять не опускати руки. Ви втрачаєте право на пільгу за професійною ознакою, але можете претендувати на класичну житлову субсидію. Вона розраховується індивідуально і допоможе компенсувати частину витрат на комуналку.