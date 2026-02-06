Березнева індексація 2026 року: наскільки зростуть виплати та чому система «старіння» пенсій працює проти людей

березні 2026 року в Україні заплановано традиційний перерахунок пенсійних виплат. Згідно з попередніми розрахунками, що базуються на макроекономічних показниках, розмір індексації може становити від 11,97% до 14,6%. Остаточний коефіцієнт стане відомим лише наприкінці лютого, коли будуть офіційно оприлюднені точні дані щодо рівня інфляції та динаміки зростання середньої заробітної плати за попередній рік.

Головний нюанс: що саме підвищать

Важливо розуміти, що відсоток підвищення застосовується не до суми, яку пенсіонер отримує «на руки», а до так званого «голого» розміру пенсії. Це сума, розрахована виключно за формулою (стаж помножений на зарплату), без урахування різноманітних надбавок: за вік, за понаднормовий стаж, особливі заслуги тощо. Тому, якщо основна частина вашої виплати складається з дотяжок до прожиткового мінімуму, реальне зростання доходу може виявитися меншим за заявлений відсоток.

Проблема «нових» пенсіонерів

У 2026 році уряд, ймовірно, продовжить практику не індексувати повною мірою пенсії, які були призначені нещодавно (протягом останніх трьох років). Логіка чиновників полягає в тому, що ці виплати розраховані на базі новішої, вищої середньої зарплати, а тому нібито не потребують осучаснення. Замість повноцінної індексації такі пенсіонери можуть отримати фіксовану «втішну» доплату (наприклад, 100 грн), що змушує багатьох громадян звертатися до суду для захисту своїх прав.

Чому індексація не рятує від збідніння

Механізм індексації покликаний компенсувати інфляцію, але він не вирішує системної проблеми застарівання виплат. Розрив між «старими» та «новими» пенсіонерами з кожним роком стає катастрофічним.

Причина криється у формулі розрахунку. Розмір пенсії залежить від середньої зарплати по країні за три роки, що передують виходу на пенсію. Оскільки середня зарплата в Україні зростає щороку, люди з однаковим стажем та заробітком, які вийшли на пенсію в різний час, отримують кардинально різні суми.

Математика нерівності на прикладі: Розглянемо українця з 35 роками стажу та середньою зарплатою:

Вихід на пенсію у 2020 році: Розрахункова пенсія становила 2 717 грн . Навіть після щорічних індексацій (у 2021, 2022, 2023 роках) ця сума у 2025 році зросла лише до 3 673,9 грн .

Розрахункова пенсія становила . Навіть після щорічних індексацій (у 2021, 2022, 2023 роках) ця сума у 2025 році зросла лише до . Вихід на пенсію у 2025 році: Людина з такими ж параметрами (35 років стажу, середня зарплата), яка виходить на відпочинок зараз, отримує розрахунок на базі значно вищої середньої зарплати. Її стартова виплата складає 5 269 грн.

Таким чином, різниця між пенсіонерами з ідентичними досягненнями становить понад 1,5 тисячі гривень, і звичайна індексація не здатна перекрити цю прірву. Саме тому експерти наголошують: без кардинальної реформи системи (наприклад, запровадження бальної системи) індексація лише частково пом’якшує знецінення грошей, але не відновлює справедливість.