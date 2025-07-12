Прогноз карт Таро на наступний тиждень: з 14 по 20 липня

Карти Таро — складна система, що сягає корінням в історію і містику. У світі, сповненому невизначеності, їхня популярність зростає як серед дівчат-підлітків, так і серед дорослих чоловіків. Навіть скептики розтанули — принаймні ті, кому не чужий самоаналіз.

Що ж готують карти Таро на тиждень з 14 по 20 липня 2025 року.

Загальна енергія тижня (Карта Таро — Жриця)

Цей тиждень буде просякнутий інтуїцією, внутрішнім знанням і вмінням слухати себе. Жриця говорить про те, що не все буде очевидно зовні — важливо звертати увагу на свої сни, знаки, осяяння. Можливо, ви будете відчувати більше, ніж зможете висловити словами. Це час тихого зростання, прихованих можливостей і мудрості зсередини.

Здоров’я (Карта Таро — перевернута Шістка Пентаклей)

Можливі невеликі перепади енергії або відчуття, що ви даєте більше, ніж отримуєте натомість. Може з’явитися втома від турботи про інших або необхідність відновити внутрішній баланс. Також можливі збої в режимі харчування або відпочинку.

Не забувайте ставити себе на перше місце. Знайдіть час для відпочинку, тепла, спокою. Добре допоможуть розслаблюючі практики: медитація, йога, прогулянки на природі, трав’яні чаї.

Фінанси (Карта Таро — Королева Жезлів)

У вас є потенціал для успішного управління ресурсами. Ця карта вказує на впевненість, лідерство у фінансових питаннях і можливість отримати вигідну пропозицію або підтримку. Можливі хороші новини від ділового партнера або нового проекту.

Довіряйте своїй інтуїції у фінансових рішеннях. Якщо хтось пропонує співпрацю — розгляньте цей варіант, але перевірте надійність джерела.

Стосунки (Карта Таро — Закохані)

Якщо ви в стосунках — це прекрасний час для важливих розмов, прийняття рішень, вираження почуттів. Якщо самотні, то скоро ви зустрінете людину, яка змусить вас задуматися про свої справжні цінності та бажання.

Вибирайте серцем, а не зі страху самотності. Довіртеся своїм почуттям — вони зараз дуже чіткі.

Порада від карт на тиждень (Карта Таро — перевернутий Повішений)

Ви починаєте звільнятися від того, що раніше здавалося непереборним. Тепер ви можете рухатися далі, приймаючи нові рішення. Це час виходу з паузи, коли розумієш, що вже давно готовий зробити крок вперед.

Прийміть те, що не можете контролювати. Відпустіть ситуацію, і вона сама почне рухатися. Це тиждень, коли рух починається всередині — і тільки потім проявляється у зовнішньому світі.