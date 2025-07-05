Украинцам назвали самый простой способ не переплачивать за газ

Ежемесячно, с 1 по 5 число включительно, украинцев призывают не забывать передавать показания газовых счетчиков. Это ключевой шаг для обеспечения корректных начислений в платежках за потребленное «голубое топливо» и избежания возможных переплат.

Почему это важно?

Если показания не будут переданы вовремя, начисления за газ будут производиться на основе так называемого «планового ежемесячного объема потребления». Этот объем может быть значительно выше фактически использованного вами газа, что приведет к необоснованным начислениям в квитанции.

Как передать показания счетчика?

Существует несколько удобных способов передачи данных:

Онлайн: Через личный кабинет на сайте Газмережи или вашего локального оператора газораспределительных сетей. На сайте или в чат-боте GASUA .

По телефону: Позвонив на горячую линию Нафтогаза .

SMS: Отправив SMS на номер 4647 .



Важный нюанс: если газом не пользовались

Даже если вы не пользовались газом в течение месяца или вообще не проживаете в помещении, обязательно передайте неизменные показания счетчика