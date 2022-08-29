Курс долара та євро стає однаковим: що краще купувати українцям

Досить довгий час різниця між вартістю євро та долара була відчутною. До 24 лютого “бакс” продавали по 26-28 грн, а євро по 33-34. Але із початком війни з курсом стало діятись щось незбагнене.





Так сьогодні на чорному ринку долар всього на 24 копійки дешевший за євро. Таких показників раніше не було. Тож тепер для українців європейська валюта виглядає більш привабливою.

Станом на сьогодні курс євро знизився і зафіксований на позначці 40,6 гривні за (продаж), а купівля тримається на рівні 40,4 гривні. Американський долар залишається у цих же межах.

З початком нового тижня готівковий курс долара здешевів на 9 копійок і дорівнює 40,8 грн (продаж). Купити іноземну валюту українці можуть по 40 гривні.

Євро впав на 10 копійок у продажі (з 41 до 40,8 гривні). У банках придбати готівку пропонують за 39,9 грн/євро.

У Ощадбанк та ПриватБанк курс валюти нижчий, ніж у комерційних банках на 35 копійок. Найнижчий курс зафіксовано в ОТР Bank 39,6 грн за долар.

Райфайзен Банк знизив ставку по євро на 30 копійок, актуальний курс 40,7 гривні. Протягом серпня гривня лишалась біль менш стабільною, коливання були незначними, у межах 40 копійок. Саме таку інформацію офіційно надає Міністерство фінансів.

На окупованих територіях ситуація цікавіша. Курс долара в обмінниках 44-46 гривень, євро ще дорожче і сягає 50-55 гривень. Окупанти намагаються забрати у населення останні заощадження.

Експерти прогнозують, що курс долара восени залишиться в межах 41 гривні. Тому доцільніше на даний час купувати євро. Можна продати долари та купити євро, переплата буде невелика. Не варто тримати всі заощадження в одній валюті. Коли відбудеться деокупація Херсона, українська гривня стане більш стабільною і долар значно здешевшає. Євро мінімізує збитки, тому це кращий варіант для перестрахування серед населення.