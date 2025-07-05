Українцям назвали найпростіший спосіб не переплачувати за газ

Щомісяця, з 1 по 5 число включно, українців закликають не забувати передавати показання газових лічильників. Це ключовий крок для забезпечення коректних нарахувань у платіжках за спожите “блакитне паливо” та уникнення можливих переплат.

Чому це важливо?

Якщо показання не будуть передані вчасно, нарахування за газ відбуватиметься на основі так званого “планового щомісячного об’єму споживання”. Цей обсяг може бути значно вищим за фактично використаний вами газ, що призведе до необґрунтованих нарахувань у квитанції.

Як передати показання лічильника?

Існує декілька зручних способів передачі даних:

Онлайн: Через особистий кабінет на сайті Газмережі або вашого локального оператора газорозподільних мереж. На сайті або в чат-боті GASUA .

За телефоном: Зателефонувавши на гарячу лінію Нафтогазу .

SMS: Відправивши SMS на номер 4647 .



Важливий нюанс: якщо газом не користувалися

Навіть якщо ви не користувалися газом протягом місяця або взагалі не проживаєте у помешканні, обов’язково передайте незмінні показання лічильника. Це допоможе уникнути нарахування неіснуючих боргів та потенційних непорозумінь.