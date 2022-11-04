Стало відомо, де українці 4 листопада проведуть вечір без світла

В Україні продовжує діяти графік віялових та аварійних відключень електрики. Київ взагалі перейшов у режим екстрених відключень. Без світла 4 листопада залишаться мільйони громадян. Заплановані вимкнення будуть у 10 областях.

Попри регулярні обстріли України зі сторони РФ, ремонт ліній та ТЕЦ проводиться швидко та за планом. Навіть, ті стації, які потрапляли під обстріл декілька разів, відновлені та продовжують працювати, хоча й не на повну силу.

В Укренерго вже повідомили, жителям яких областей вимкнуть світло за наступним графіком:

Дніпровська, Кіровоградська, Запорізька, Сумська, Харківська, Полтавська області з 00:00 до 24:00.

Київ та Київська область, Чернігівщина, Черкащина та Житомирщина з 7:00 до 22:00.

Такі обмеження необхідні для того, щоб зменшити навантаження на резервні лінії мереж. Ворог продовжує завдавати ударів по ТЕЦ, руйнує високовольтні лінії. Також варто враховувати сезонне зниження температури повітря. Через похолодання люди масово почали використовувати обігрівачі, тому мережі не витримують навантаження.

Яка ситуація у столиці

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 4 листопада у місті залишились без світла майже пів мільйона квартир. Містян кожного дня просять свідомо ставитись до ситуації та максимально економити електричну енергію. Така допомога від населення допоможе швидше стабілізувати ситуацію в енергетичній системі.

Також потрібно знати, що коли працює графік аварійних відключень, попередньо узгоджений графік віялових відключень втрачає актуальність. Актуальну інформацію можна шукати на сайті Обленегро та Міськенерго у вашому регіоні. Укренерго щоденно у Телеграм викладає перелік міст де заплановане вимкнення світла. Можна підписатись на їх канал та слідкувати за новинами.