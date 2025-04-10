FSR 4 і DLSS 4 порівняли з RX 9070 XT і RTX 5090 у Cyberpunk 2077 у режимі Psycho Ray Tracing у 4K

Автор YouTube-каналу Bang4BuckPC Gamer порівняв, як актуальні топові відеокарти AMD і NVIDIA працюють у Cyberpunk 2077 у режимі Psycho Ray Tracing з роздільною здатністю 4K з увімкненими технологіями масштабування зображення FSR 4 (режим Quality) і DLSS 4 (модель Transformer, режим Quality).

Тестовий стенд містить процесор AMD Ryzen 7 9800X3D і 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5. У ролику немає цифр частоти кадрів, але очевидно, що з GeForce RTX 5090 вона має бути вищою, оскільки картка істотно швидша за RX 9070 XT.

При цьому людина навряд чи помітить різницю. І з RX 9070 XT, і з RTX 5090 картинка плавна. Що стосується якості FSR 4 і DLSS 4, то і в цьому випадку особливих відмінностей немає. Можливо, що фахівці побачать різницю, але звичайна людина навряд чи. Якщо раніше FSR сильно поступалася DLSS і це міг побачити кожен, то з виходом FSR 4 ситуація змінилася