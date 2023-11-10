5 найгірших смартфонів Samsung в історії компанії

Компанія Samsung є провідним гравцем в індустрії смартфонів, відомим завдяки виробництву широкого спектру мобільних пристроїв. Незважаючи на численні успіхи серії Galaxy, не всі смартфони Samsung стали хітами продажів. У цій статті ми розглянемо п’ять найгірших смартфонів Samsung за всю історію компанії.

Samsung Galaxy Note 7 (2016): Galaxy Note 7 здобув погану славу через несправний акумулятор, який міг вибухнути або загорітися. Samsung довелося відкликати мільйони пристроїв, що призвело до значної втрати репутації та фінансових збитків. Samsung Galaxy S5 (2014): Незважаючи на високі очікування, Galaxy S5 розчарував користувачів своїм пластиковим дизайном і недостатніми характеристиками. Він не зміг конкурувати з конкурентами, такими як iPhone 6. Samsung Galaxy Fold (2019): Galaxy Fold був першою спробою Samsung створити складаний смартфон. Однак він страждав від проблем з довговічністю, а складаний екран легко ламався, що призводило до затримки запуску. Samsung Galaxy Note 4 (2014): Хоча це був пристойний телефон, Galaxy Note 4 зазнав критики за низьку якість збірки і пластиковий дизайн, особливо в порівнянні з його попередником, Note 3. Samsung Galaxy Ace (2011): Galaxy Ace був смартфоном початкового рівня з низькою продуктивністю і дисплеєм з низькою роздільною здатністю. Він з усіх сил намагався конкурувати у своєму сегменті і залишав користувачів бажати більшого.

На завершення, Samsung мав свою частку успіхів і невдач на ринку смартфонів. Ці п’ять смартфонів є одними з найгірших продуктів компанії з точки зору дизайну, продуктивності та задоволеності клієнтів.