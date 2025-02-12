Pro-шка чи звичайна версія: який смартфон краще

Навіть найпомітніший бренд обов’язково випустить “професійну” версію, даючи покупцеві зрозуміти: у нас теж є не просто смартфон, а інструмент для професіоналів.

Але чи є різниця? Або “Pro” – просто маркетинг, щоб витягти з покупця більше грошей? Розбираємось на конкретних прикладах.

iPhone

Те, що я напишу далі, буде актуальним лише до моменту, коли Apple представить iPhone 17. Тому що в iPhone 17 нарешті має з’явитися дисплей з частотою оновлення 120 Гц.

На даний момент, якби переді мною стояв вибір, що купити: iPhone 14 Pro або iPhone 16 (коштують вони приблизно однаково), я б без сумнівів вибрав Pro-версію з кількох причин:

У Pro-версії є 120 Гц та Always-on Display.

Звичайна версія немає телеоб’єктиву.

Матеріали корпусу Pro більш преміальні.

iPhone 16 та iPhone 14 Pro (Знято на Samsung S24)

Навіть якщо порівнювати iPhone 16 із iPhone 13 Pro Max, вибір першого не виглядає однозначно.

Так, три роки – термін немаленький, але прірви у продуктивності немає і не буде ще років зо два. Камери не зробили суттєвого стрибка вперед, час роботи не збільшився в рази.

Приклад iPhone показує, що Pro-моделі навіть минулих років коштують своїх грошей, якщо порівнювати їх із звичайними версіями.

Samsung

У цих хлопців все трохи хитріші. Pro-версії компанія не випускає, обмежуючи модельний ряд трьома варіантами (на прикладі останніх поколінь):

Galaxy S25

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25 Ultra

Звичайна версія позиціонується як компактний смартфон, який трохи кращий за топову модель A-серії:

Трохи яскравіший екран Трохи більше продуктивності Трохи краще за камеру Трохи тонші за рамку

Galaxy S25 (знято на iPhone 8 Plus)

Але у форматі переплати майже 20 000 гривень це істотно.

Інша справа, якщо вам потрібна саме компактність, адже Galaxy S25 набагато менший за Galaxy A55 (6.2 дюйма проти 6.8).

Для кого створено версію S Plus, я не розумію, адже за високої ціни смартфон у всьому програє S Ultra – і так було завжди. Тому якщо говорити про смартфони Samsung останніх років, я б без сумніву рекомендував:

Якщо потрібний відносно компактний флагман – звичайна версія ваш вибір.

Якщо потрібен по-справжньому флагманський смартфон, варто розглядати тільки Ultra-версії.

Galaxy S25 Ultra (знято на Pixel 9 Pro)

BBK (OnePlus, Vivo, Oppo, Realme)

Буду стислим, адже описувати відмінності кожного бренду занадто довго (і це не змінює суті).

Vivo – Pro-версія є проміжним варіантом із занадто великою різницею в ціні, якщо порівнювати із звичайною моделлю.

Тому переплата не варта того. Інша річ – Ultra, але купувати її варто лише тим, кому насамперед важлива камера, адже різниця у продуктивності практично відсутня.

Oppo – Pro-версія буде корисною лише фотографам. Але варто зауважити, що в деяких сценаріях зйомки попередник (Oppo Find X6 Pro) показує себе краще за новинку (Oppo Find X7 Ultra).

Realme – якщо не флагманські моделі (наприклад, Realme 13 Pro Plus), то переплата однозначно має сенс, адже результати зйомки близькі до рівня дорогих флагманів.

Але якщо дивитися на флагман (Realme GT 7 Pro), то купувати його я не став би, оскільки за цю ціну можна придбати смартфони більш преміальних брендів з великою кількістю програмних фішок.

OnePlus – порівнювати можна хіба флагман (наприклад, OnePlus 13) і серію R (OnePlus 13R).

У цьому випадку R-серія трохи програє у всіх аспектах, але ці дрібниці в результаті складаються у суттєву відмінність, за яку варто переплатити. Тим більше, різниця не така вже й велика, як у інших виробників.

Google Pixel

Для мене переплата за Pro-версію не має сенсу з чотирьох причин:

Телеоб’єктив в останніх поколіннях Pixel працює так собі, а з розмиттям фону впорається і проста модель.

Жодних особливих програмних функцій у Pro-версії немає.

Pro-версія більша (суб’єктивний мінус, але я не люблю “лопати”).

Продуктивність звичайної версії точно така ж, як у Pro.

Вважаю Pixel 9 одним із найкрасивіших смартфонів сучасності.

Xiaomi

А ось тут потрібно розбиратися, адже модельний ряд смартфонів цього бренду настільки величезний, що можна заплутатися.

Redmi Note

Pro-версії з приставкою 5G значно кращі за всіма характеристиками Pro-версій з приставкою 4G.

Різниця між звичайними Redmi Note та Redmi Note Pro 4G не коштує переплати.

Xiaomi серії T

Переплачувати за Xiaomi 14T Pro я б не став, краще вже купити Xiaomi 14, який буде в усьому краще (крім часу роботи через розміри).

Звичайна версія – Xiaomi 14T – чудовий середньобюджетний смартфон, який закриває всі завдання звичайного користувача.

Для фотографування котиків точно підходить.

Poco

У серії “X” однозначно варто переплачувати за Pro-версію, тим більше, що різниця в ціні не така суттєва.

Купувати смартфон Poco серії “F” з приставкою Pro має сенс тільки якщо ви плануєте багато грати в ігри – у смартфонах Poco акцент робиться саме на продуктивності.

Флагмани Xiaomi

Картина схожа на Samsung, де: Xiaomi 14 є компактним флагманом, Xiaomi 14 Pro – більший за розміром, з невеликими змінами в плані камер, Xiaomi 14 Ultra – насамперед націлений на любителів зйомки.

Xiaomi 14 Ultra у спеціальному чохлі від Leica (Знято на iPhone 15 Pro)

Huawei та Honor

Дати об’єктивну пораду з приводу Honor та Huawei на жаль не можу, тому що давно не користувався флагманами цих компаній, тому власники – виручайте в коментарях.

Замість підсумку: чи варто купувати Pro?

Резюмуючи, я виділив три правила, які будуть актуальні не лише у 2025 році:

Величезної різниці у продуктивності у Pro-версій немає. Різниця у фотоможливостях суттєва. Для любителів мобільної фотографії переплата має сенс. Як правило, різниця у ціні між звичайною моделлю та Pro-смартфоном становить 20–30%. Але за цю різницю можна купити розумний годинник або навушники, які можуть бути кориснішими.

Чи купуєте ви Pro-версії смартфонів або віддаєте перевагу звичайним моделям? Поділіться досвідом у коментарях.