Як самостійно відключити рекламу в браузерах на смартфоні

Час в інтернеті буде не таким захоплюючим, якщо кожні п’ять хвилин потрібно закривати спливаючий рекламний банер. На щастя, в 2021 році повно інструментів, що дозволяють відключати рекламу в браузерах на смартфоні. Про які саме йде мова? Зараз розповімо.





Google Chrome

У популярному браузері функція блокування спливаючої реклами є за замовчуванням. Ось як до неї дістатися.

Натисніть три вертикально розташовані точки в правому верхньому куті. В меню оберіть пункт «Налаштування». Далі знадобиться рядок «Налаштування сайтів». Тут потрібно перегорнути в самий низ, до пункту «Спливаючі вікна і переадресація». Натисніть на нього і поставте тумблер в неактивний стан. В «Налаштуваннях сайтів» перейдіть в розділ «Реклама» і там теж поставте тумблер в вимкнений стан.

Якщо цей варіант вам не допоміг і деякі оголошення все ж проходять навіть після виставлених налаштувань, дивіться наступний пункт.

AdBlock Plus

Популярний додаток, що блокує рекламу. Якщо ПК версію можна встановити для браузера у вигляді розширення, то з телефоном така фішка не пройде – потрібно ставити софт як окрему програму. Доступний він в Плей Маркеті і поширюється абсолютно безкоштовно.

Все, що потрібно зробити після завантаження та установки програми – запустити її. Після цього настирливі оголошення будуть блокуватися.

Економія трафіку

За своєю суттю цей режим не націлений на боротьбу з рекламою. Його мета, як можна здогадатися з назви, стиснення сторінок для зниження рівня витрат трафіку. Однак, разом з цим стискається і реклама.

Розповідаємо, як включити режим низького споживання каналу на прикладі браузера Google Chrome:

Зайдіть в «Налаштування», клікнувши по трьом вертикальним точкам. Знайдіть в самому низу «Режим економії трафіку». Можуть зустрічатися і інші назви. Тут все залежить від браузера.

За аналогією з першим пунктом потрібно активувати режим, перетягнувши тумблер в активний стан.