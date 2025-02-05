Radeon RX 9070 виходить у лютому: що може конкурент RTX 5070

Новий чіп Nvidia RTX 5070, який з’явиться в магазинах в середині лютого, буде протистояти Radeon RX 9070 або RX 9070 XT. Очікується, що пристрої на базі технології RDNA 4 будуть представлені наприкінці лютого, а геймери зможуть придбати їх вже в березні.

Зібрані нижче специфікації нових карт від AMD не є офіційними, оскільки вони ще не були показані. Компанія поки що лише анонсувала їх, заявивши, що такі чіпи повинні з’явитися в магазинах у березні 2025 року. Можливо, пристрої вже потрапили до рук оглядачів, але поки що для них немає драйверів, що пояснює відсутність опублікованих тестів продуктивності.

Судячи зі специфікацій, дійсно RX 9070 повинна бути здатна на рівних боротися з RTX 5070. При цьому вона вже на старті має значну перевагу – 16 ГБ графічної пам’яті, проти 12 ГБ у пристрої Nvidia. Якщо ми говоримо про RTX 5070 Ti, то його аналогом є скоріше RX 9070 XT. У цьому випадку обсяг пам’яті ідентичний, але тип пам’яті може працювати проти нього. AMD як і раніше робить ставку на повільніші планки GDDR6.

Обчислювальних ядер також менше, але це ще не обов’язково визначає продуктивність. Нові Radeon повинні працювати на вищих частотах підвищення. Про ціну та енергоспоживання поки що мало що можна сказати. Відеокарти сімейства RX 9070 вийдуть після RTX 5070, тому AMD зможе поспостерігати, як геймери відреагують на нові чіпи в цьому сегменті.