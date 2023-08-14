Huawei придумала свою версію Bluetooth, яка працює в 6 разів швидше оригіналу

Huawei – один із найбільших власників патентів на ринку споживчої електроніки. Компанія зробила величезний внесок у розвиток стільникового зв’язку та Android, а зараз займається розробкою власної операційної системи HarmonyOS. Її останнім винаходом є технологія NearLink, яка може стати більш просунутою альтернативою Bluetooth.

Згідно з заявою китайського виробника, NearLink – це технологія бездротового зв’язку ближньої дії, яка в порівнянні з Bluetooth споживає на 60% менше енергії, але водночас дозволяє передавати дані на 600% швидше і забезпечує меншу затримку передачі всього 1/30 секунди. Крім того, NearLink характеризується більш високою стабільністю з’єднання (+7 дБ), а також удвічі більшою дальністю дії та можливістю підключення у десять разів більшої кількості пристроїв.

У прес-релізі зазначено, що NearLink – це плід співпраці понад 300 провідних китайських та західних компаній, який випереджає всі конкуруючі технології бездротового зв’язку ближньої дії.

Де можна використовувати NearLink?

Huawei вважає, що технологія матиме успіх у багатьох галузях та продуктах. Мова не тільки про побутову електроніку, а й про пристрої розумного будинку, електромобілі, а також про інтелектуальне промислове виробництво. Одним словом: (майже) скрізь.

На жаль, крім короткої презентації можливостей NearLink, компанія не вдавалася до конкретики про її майбутнє. Ми не знаємо, чи готова технологія до виходу на ринок, чи Huawei лише займається її тестуванням. Також незрозуміло, чи сумісний NearLink з іншими стандартами, зокрема Bluetooth. Якщо ні, то популяризація технології може тривати багато років. Так виробники бездротових навушників та інших гаджетів навряд чи горітимуть бажанням співпрацювати з Huawei, яка досі перебуває під санкціями США.