Авіаносець ВМС США USS Carl Vinson прибув на Близький Схід: напруга зростає

Центральне командування армії США оголосило про прибуття ще одного авіаносця в регіон Близького Сходу. Це означає, що там вже діють дві ударні групи ВМС США, які у взаємодії з іншими силами Вашингтона взяли Іран під своєрідний контроль.

Прибуття другої ударної групи ВМС США під командуванням авіаносця USS Carl Vinson є подвійно поганою новиною для Ірану. Адже, з одного боку, авіаносець, винищувачі F-35 на його борту і супроводжуючі кораблі надаватимуть допомогу в боротьбі з підтримуваними Іраном повстанцями-хуситами, а з іншого боку, це ще один елемент тиску на сам Іран.

Дональд Трамп вже кілька тижнів повторює, що хоче повністю зупинити ядерну програму Ірану і вже деякий час надсилає Тегерану сигнали, що з цією метою США можуть піти навіть на нанесення ударів по іранських об’єктах, пов’язаних з цією ініціативою. Так, із заходу дві ударні групи ВМС США з авіаносцями USS Carl Vinson і USS Harry S. Truman можуть завдати удару по іранських об’єктах, пов’язаних з цією ініціативою. Truman, а на сході «невидимі» бомбардувальники B-2 Spirit, нещодавно передислоковані на базу в Тихому океані , вже чекають наказів з Білого дому, звідки вони можуть легко завдати удару по будь-якій цілі на Близькому Сході.

Очевидно, що у Ірану немає жодних шансів проти такої великої концентрації американських військ, а якщо додати до цього можливу підтримку Ірану, то ми отримаємо картину країни, яку взяли в своєрідні кліщі. Тому ще належить з’ясувати, чи наважиться влада Тегерана перевірити, чи є останні кроки американців у регіоні Близького Сходу блефом або ж реальною підготовкою до нападу на їхню країну. За нинішньої адміністрації Білого дому такий сценарій, безумовно, не можна виключати.