TCL випустила серію телевізорів з частотою 150 Гц і ціною від 1065 доларів

Компанія TCL випустила телевізори Thunderbird Crane 7 Pro 2026 з частотою 150 Гц і ціною від 1065 доларів

У лінійку увійшли моделі з діагоналлю від 65 до 98 дюймів, які можуть похвалитися високою піковою яскравістю і підвищеною частотою оновлення зображення.

TCL Thunderbird Crane 7 Pro 2026 оснащуються екраном QD-Mini LED Butterfly Wing Huayao з роздільною здатністю 3840 × 2160 пікселів і базовою частотою 150 Гц. За рахунок підтримки технології VRR швидкість розгортки телевізорів може досягати 300 Гц. Моделі серії відрізняються статичним коефіцієнтом контрастності на рівні 7000:1. Всього пропонується чотири версії по діагоналі: 65, 75, 85 і 98 дюймів.

Кількість зон локального затемнення і пікова яскравість варіюються в залежності від діагоналі. 65-дюймова версія отримала 1680 зон і яскравість 4500 ніт, 75-дюймова — 2716 зон і 5000 ніт, 85-дюймова — 2880 зон і 5000 ніт, а флагманська 98-дюймова модель оснащена 3840 зонами затемнення і яскравістю 5000 ніт.

В основі всіх телевізорів лежить процесор MT9655 у поєднанні з 4 ГБ оперативної пам’яті. За якість звучання відповідають вбудовані Hi-Fi динаміки ONKYO з конфігурацією 2.2.2, що формують 8-канальну аудіоструктуру. Є підтримка технології Dolby Atmos. Для підключення ігрових консолей, ПК та іншої периферії передбачено чотири інтерфейси HDMI 2.1.

Вартість базової версії TCL Thunderbird Crane 7 Pro 2026 з діагоналлю 65 дюймів становить 7299 юанів, що еквівалентно 1065 доларам. За 75-дюймовий варіант просять 9299 юанів або 1359 доларів. 85-дюймова конфігурація обійдеться в 11 999 юанів — 1750 доларів. За топову модель з діагоналлю 98 дюймів доведеться віддати 17 999 юанів, що становить 2625 доларів.