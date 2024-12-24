Часть медицинских услуг для украинцев станет платной: все изменится с 1 января 2025 года

В Украине с 2025 года государственные медицинские учреждения начнут брать деньги за предоставление некоторых услуг. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №781, которое вступит в силу уже 1 января. Это постановление не противоречит закону о бесплатной медицинской помощи, однако обосновывает права государственных и коммунальных медучреждений предоставлять часть услуг на платной основе.

За какие медуслуги украинцам придется платить?

Таким образом, платными уже через неделю станут все услуги системы охраны здоровья, полученные без направления врача. Например, если гражданин вдруг захочет пройти обследование у любого профильного специалиста, не получив предварительно рекомендации от семейного врача, то за эту консультацию ему придется заплатить.

По словам заместительницы министра охраны здоровья Наталии Лисневской, такое решение было принято в связи с увеличением самостоятельных обращений к специалистам медицинских учреждений, которые часто оказываются совершенно ненужными. Инициаторы новшества считают, что только врач может определить, действительно ли пациенту нужна та или иная услуга и насколько она важна для него.

В каких случаях медицинскую помощь будут оказывать бесплатно?

Украинцы и дальше будут иметь право на бесплатное медицинское обслуживание, но только в случае наличия соответствующей рекомендации от врача. Также не придется украинцам оплачивать услуги, входящие в пакет НСЗУ. Хотя, если в больнице законтрактован хирургический пакет на 100 операций в месяц, а операция пациента является уже 101-й, она будет платной.

Есть в постановлении №781 и один нюанс, согласно которому некоторые украинцы смогут получать бесплатные медицинские услуги даже в случае самостоятельного обращения. Речь идет об услугах, которые включены в договоры с юридическими лицами. Например, когда за медицинское обслуживание своего работника платит работодатель.

Сколько будут стоить украинцам медицинские услуги?

Стоимость медицинского обслуживания, например консультаций врачей, операций или других процедур, каждое учреждение будет определять по собственному усмотрению. При этом стоимость может зависеть от дня и времени приема, а также от населенного пункта, где находится поликлиника или больница. Чтобы понимать приблизительные расценки, украинцы могут просмотреть цены в частных медицинских учреждениях своего региона.

На данный момент известно только, что оплату за медицинские услуги будут принимать в безналичной форме. Так что украинцам, которые привыкли пользоваться наличными, придется совершать такие операции через банк.