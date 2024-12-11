Українцям розповіли про те, з якої страви слід починати новорічне застілля

Щоб уникнути дискомфорту в шлунково-кишковому тракті в Новий рік, необхідно звернути увагу на послідовність вживання улюблених страв, підкреслює ендокринолог Марія Коваль.

Вона радить починати святкове частування з холодних закусок, поступово переходячи до гарячих страв. Такий підхід сприяє кращому виробленню ферментів і шлункового соку, що надалі полегшує перетравлення більш жирних і насичених гарячих страв.

На її думку, спочатку найкраще насолодитися рибними делікатесами, а потім переходити до м’ясних частувань. Алкоголь слід обмежити одним келихом вина на початку трапези. Суп варто їсти перед основною порцією, а до гарячої страви рекомендується подати овочі. Завершити святковий обід або вечерю варто десертом у поєднанні з чашкою чаю.