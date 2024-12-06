Гороскоп от Павла и Тамары Глоба для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 декабря
Астрологи Павел и Тамара Глоба рассказала о том, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 9 по 15 декабря.
В эти дни мы становимся активны, жизнерадостны и оптимистичны. Появляются новые возможности для роста и развития, повышения духовного и социального уровня. Способность видеть долгосрочные перспективы мотивирует на взятие новых вершин на пути самообразования, повышения квалификации и экспертности в профессиональной деятельности.
Гармоничный аспект между Солнцем и Хироном предоставит множество шансов, чтобы стать избранником Фортуны и интуитивно выбрать наилучший вариант жизненного сценария. Но не забывайте и сами излучать позитив и извлекать пользу из любой ситуации. Расширяется поле деятельности бизнесменов, спортсменов, политиков, представителей науки, туризма и образования. Грандиозные планы и проекты, запущенные в течение года, будут реализованы, но при условии освобождения от старых стереотипов и шаблонных действий.
До конца недели Меркурий еще ретрограден, а Марс уже ретрограден. Это несколько усложняет договороспособность, объективность мышления и рациональность в поступках. Отложите на неделю важные мероприятия, встречи, дорогостоящие покупки. Подписывать юридические документы и участвовать в переговорах стоит в тех случаях, когда это проверенные каналы или продолжение процесса, начатого ранее.
Нептун под напряженным влиянием на наше сознание добавляет искуса предаться самообману и иллюзорному восприятию ситуации. Многие решения и дела так и останутся в мечтах, если вовремя не сфокусироваться на цели. Важно избегать неопределенности и переменчивости желаний.
Но в целом это благоприятный период для проведения масштабных мероприятий, проявления дипломатической смекалки при согласовании торговых сделок, для поездок по проверенным маршрутам, поиска поля для деятельности в другой стране или регионе.
Формат отношений предпочтительнее дружелюбный и основанный на равноправном партнерстве. Любые покушения на личную свободу, контроль и досаждение будут восприниматься резко, агрессивно. Однако яркое, бурное проявление чувств допустимо в парах, одинаково настроенных на драйв, страстность, перезагрузку обыденного сценария.
Женщины склонны проявлять себя более решительно и непредсказуемо, зачастую проявляя слишком много инициатив в социальной жизни. В финансовом плане эффективнее действовать в коллективном сотрудничестве, при поддержке современных технологий и интернет-сообществ, а также начать применять нестандартные подходы к привлечению денежного потока.
15 декабря полнолуние на оси познания Стрелец — Близнецы усиливает тягу к переменам, поездкам и обучению. Однако психика может быть нестабильной, а внимание склонно к рассеянности и спонтанному переключению с одной темы на другую. Не стоит сейчас никому доверять свои секреты, так как в высказываниях преобладает прямолинейность и неспособность утаивать информацию.
Между нашими желаниями и реальной жизнью образуется некий конфликт. Поэтому так важно найти баланс между заоблачными идеями и более практичными планами. Это хорошее время, чтобы расширить горизонт мировоззрения и узнать все больше нового и полезного для себя. Для тех, кто следит за своей внешностью, полезно поделать омолаживающие маски, покрасить волосы в более светлые и легкие оттенки.
Выходные дни прекрасно подходят для посещения бани и сауны, совершения долгих пеших прогулок или экскурсионных туров, чтения интересной литературы, для процедур ароматерапии и ингаляций. Полная Луна в самом общительном знаке Близнецы станет залогом хорошего настроения при активном обмене информацией и новостями в приятной компании.
Овен — гороскоп на неделю
Овны, не стоит паниковать в случае непредвиденных обстоятельств и нарушения планов в светских мероприятиях, детских празднованиях, долгожданных свиданиях.
Желание все успеть и оказаться в нескольких местах одновременно приводит к нестыковкам в намеченных делах.
Романтические увлечения рискуют обернуться сиюминутной блажью. Деловым людям лучше воздержаться от совершения крупных валютных операций, игры на бирже и приобретения больших пакетов акций.
Телец — гороскоп на неделю
Тельцы в фазе охлаждения отношений с родственниками, членами семьи, а также с начальством. Попробуйте расслабиться и дистанцироваться от домашних дел.
Вам необходимо трезво и здраво оценить ситуации, которые вас напрягают и душевно изматывают.
Используйте эти дни, чтобы освободиться от груза прошлого и научиться более осознанно взаимодействовать со значимыми людьми. Возможен пересмотр цели жизни или направления в карьере.
Близнецы — гороскоп на неделю
Близнецы, обилие мыслей и задач мешает сконцентрироваться на чем-то одном, более важном. Возникает иллюзия деятельности, которая не приводит к результату.
Расхождение слов и дел может стать причиной споров и ссор с родственниками, соседями, одноклассниками и учителями.
Лучше получится развитие интеллектуальных и ораторских способностей. Подойдите к процессу обучения играючи и с юмором, сознательно создавая себе интересные ситуации.
Рак — гороскоп на неделю
Ракам предстоит проверка на прочность финансового благосостояния. Вследствие переоценки своих сил и возможностей обостряется желание разбогатеть с помощью «легких денег».
Но звезды предупреждают: не ввязывайтесь в сомнительные операции, связанные с личными или совместными ресурсами, избегайте займов и не храните все сбережения в одном месте. Допустимы траты для поправки здоровья и медицинских нужд.
Лев — гороскоп на неделю
Львы готовы вступить в схватку с любым, кто выражает несогласие и недовольство царственной особой.
Желание настоять на своем мнении, соперничество и конкуренция может довести до потасовки или перехода на личности.
Снизить чрезмерный накал поможет интенсивная пробежка, сплит-тренировка или гонка на автомобиле. И не забудьте поработать над тем, чтобы настроить себя на гармоничные и правильные образы и сценарии взаимоотношений.
Дева — гороскоп на неделю
Девы, уделите время своему здоровью, не допускайте переутомления и чрезмерной нагрузки на нервную систему.
Скорректируйте график так, чтобы хватало времени для сна и отдыха. Постарайтесь избегать конфликтов с коллегами и персоналом.
Гармоничная атмосфера на рабочем месте и во взаимоотношении с коллективом смягчит напряжение этого периода. Используйте свой творческий потенциал для смены образа, например на романтической фотосессии или театрализованном выступлении.
Весы — гороскоп на неделю
Весы могут столкнуться с непониманием с детьми, друзьями или любимыми людьми.
В поисках баланса вы склонны к сиюминутным привязанностям и свободным любовным связям. Не позволяйте другим людям и обстоятельствам влиять на вас и подталкивать к поспешным решениям.
Поставьте акцент на саморазвитии, занятиях фитнесом или любимым хобби. Коррекция жизненных планов и текущих проектов поможет зарядиться позитивом.
Скорпион — гороскоп на неделю
Скорпионы проявляют настороженность в общении с домочадцами.
Нежелание раскрывать свои чувства вызывает недопонимание с близкими. Откровенный разговор поможет выявить причины недовольства и сообща наметить мирные пути решения проблем.
Повремените с оформлением документов, касающихся жилья и регистрации предприятий, ремонтных работ, взятия на себя непосильных обязательств. Придерживайтесь принципов трудолюбия, пунктуальности, оказания уважения старшим.
Стрелец — гороскоп на неделю
Стрельцам трудно соглашаться с чужим мнением. В связи с этим склонность вступать в споры приводят к конфликтам и словесным баталиям. Не допускайте перегруза информацией.
Успокоить буйство разума поможет замедление темпа жизни и философский подход к бытию.
Это хороший период, чтобы оттачивать на практике врождённый талант мудреца и дипломата. Больше ориентируйтесь на поиск хорошего в любой плохой ситуации, используйте практики медитации и позитивных убеждений, а также не забывайте генерировать смелые идеи.
Козерог — гороскоп на неделю
Козероги, рассчитывайте только на свои силы и учитывайте реальные возможности и обстоятельства.
Рекомендуется избегать неоправданного риска в обращении с финансами. Любые авантюры или стремление быстро и легко разбогатеть могут привести к краху и крупным потерям.
Обостряется потребность в напряжении и накале чувств. Хорошее решение — сублимировать эти энергии в творчество, спорт или в такие увлечения, которые могут вызвать эмоциональный подъём.
Водолей — гороскоп на неделю
Водолеи не уступят своей позиции. Повышенная требовательность к партнерам неминуемо ведет к противостоянию с окружающими и столкновению интересов.
Вам сложно прийти к компромиссу, но амплуа несговорчивого человека может нанести вред как вашей репутации, так и отношениям.
Воздержитесь сейчас от заключения договоров, соглашений, от конкурентной борьбы. Отдайте предпочтение флирту и привлечению к себе внимания с помощью яркого и броского внешнего вида.
Рыбы — гороскоп на неделю
Рыбы, переутомление на работе, режим многозадачности и обилие бытовых задач может пагубно сказаться на здоровье.
Дайте себе передышку и побудьте наедине с собой. Представьте себя на морском берегу и позвольте волнам унести беспокойство из вашей жизни.
Повышения уровня энергетики можно добиться через созерцание предметов искусства и природы, просмотр душевного кино, посещение концертов и занятия музыкой, благотворительную помощь.
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