Генсек НАТО не побачив умов для миру в Україні

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що країни Заходу мають продовжувати постачати Україні зброю і припустив, що взимку бойові дії перейдуть у спокійнішу фазу. Таким чином, поки що він не побачив умов для мирного врегулювання військового конфлікту в Україні.

«Чим сильнішими ми хочемо мирного вирішення конфлікту, тим наполегливішою є необхідність надання військової підтримки Україні», — упевнений він. На думку генсека, Росія «не виявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни» і «намагається заморозити конфлікт», щоб розпочати масштабний наступ навесні.

Столтенберг також припустив, що взимку Москва та Київ прагнутимуть «перегрупувати та переозброїти свої сили».