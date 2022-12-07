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Генсек НАТО не побачив умов для миру в Україні

07.12.2022
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Україна НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що країни Заходу мають продовжувати постачати Україні зброю і припустив, що взимку бойові дії перейдуть у спокійнішу фазу. Таким чином, поки що він не побачив умов для мирного врегулювання військового конфлікту в Україні.

«Чим сильнішими ми хочемо мирного вирішення конфлікту, тим наполегливішою є необхідність надання військової підтримки Україні», — упевнений він. На думку генсека, Росія «не виявляє жодних ознак бажання мирного припинення війни» і «намагається заморозити конфлікт», щоб розпочати масштабний наступ навесні.

Столтенберг також припустив, що взимку Москва та Київ прагнутимуть «перегрупувати та переозброїти свої сили».

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07.12.2022
Менше хвилини
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