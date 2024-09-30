Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября

Астрологи рассказали о том, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 30 сентября по 6 октября.

Самое яркое событие недели будет 2 октября. В этот день произойдет новолуние и солнечное затмение в Весах. Завершается коридор затмений, может произойти поворот в личностных и партнерских отношениях, в социально-культурной сфере.

Неминуем поиск точек соприкосновения, общих интересов. Пришло время сделать важный шаг и развязать гордиев узел, чтобы расплатиться с кармическими долгами. Точка затмения в соединении с Меркурием и Лилит лишь подчеркивает судьбоносность событий и радикальность перемен.

Придется активно участвовать в решении назревших проблем. Однако смысл происходящего начнет постепенно раскрываться позже. В этот период необходимо соблюдать осторожность при вовлечении в новые дела. Можно заметить нарастание напряженности между людьми, сложно гармонично проявлять свои чувства. Поэтому не рекомендуется выяснять отношения и находиться в местах с большим скоплением народа. Зато отлично работает практика по освобождению от вредных привычек и вредных людей.

Предусмотрите возможность провести эти дни в спокойном режиме и выйти из коридора затмения в обновленном состоянии. Всю неделю доминирует субъективность, импульсивность и эмоциональность. Заметно нервное напряжение. Особенно остро проявляются реакции во взаимоотношениях, возникает склонность проецировать себя на других и агрессивно насаждать свои позиции. Лучше контролировать речь и анализировать сказанное до, а не после.

Ищите позитивные способы коммуникации и взаимодействия. Можно поработать над речью, выделиться за счет интеллекта, изложения текста, наладить нужные связи и получить полезную информацию. Деловая активность приносит большое удовлетворение, но через приложение сил и энергии.

На дорогах лучше сбавить скорость — этот период чреват авариями. Осторожность не помешает и с рабочими инструментами. Полезным занятием окажутся головоломки, прохождение квестов, занятия с мелкой моторикой рук.

Марсианский импульс из знака Рака дает мощное устремление к построению каркаса, связанного с благополучием в доме, семье, комфортного климата на работе. Благоприятная конфигурация Венеры, Марса и Сатурна показывает, что эффективным способом проявить эти энергии и достичь долгосрочного результата помогут занятия бизнесом, аналитикой, изучение рынка недвижимости и экономических вопросов, котировок акций, а также строительство и регистрация собственности.

Венера в Скорпионе добавляет в общую картину сексуальную активность. В вопросах любви все может быть очень бурно и нестабильно, возникают проблемы из-за ревности и собственничества. Однако это хорошее время для решительных действий, направленных на обретение партнера или погружение в интенсивные и глубокие чувства с любимым человеком.

У представителей бизнеса и банковских структур заметно повышается количество сделок и операций, связанных с финансами. Энергетика этого периода также подходит для активной управленческой и публичной деятельности, частного предпринимательства, для улучшения материального положения, эффективного планирования своих доходов и инвестиций.

Овен — гороскоп на неделю

Овны склонны вовлекаться в конфликты с домочадцами и родственниками. Вы слишком эмоциональны по отношению к партнерам — как в личной, так и профессиональной сфере.

Если возможно, то не решайте на этом этапе вопросы аренды и купли-продажи недвижимости, оформление юридических документов и заключение договоров. Посвятите это время отдыху, благоустройству своего дома и оградите себя от нежелательных встреч.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, у вас может возникать ощущение, будто кто-то проверяет на прочность ваши решения, принятые ранее. В это время сложно обрести душевное спокойствие и погасить приступы раздражительности.

Старайтесь быть аккуратнее в общении, в поездках, при работе с документами. Соблюдайте ПДД и служебные инструкции. Компенсировать напряжение поможет увлекательная экскурсионная программа или участие в мастер-классе — они отвлекут от суеты и вернут вам былую уверенность.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, не стоит поддаваться искушению дорогими покупками. Тяга к удовольствиям и увеселительным мероприятиям может значительно ослабить ваш бюджет. Вы сейчас склонны воспринимать мир в розовых очках и потворствовать своим прихотям.

Подумайте о том, чтобы исследовать мир финансов с точки зрения инвестирования в собственный проект накопления и сохранения ресурсов.

Рак — гороскоп на неделю

Раки почувствуют, что домашнее хозяйство занимает слишком много времени и сил. Активность в сфере недвижимости, строительства и ремонта окажется напрасной. Требуется пауза от бытовых дел и решения семейных проблем.

Вы нуждаетесь в эмоциональной защищенности и поддержке со стороны близких. Добавьте в свое жизненное пространство побольше комфорта, приготовьте вместе семейный ужин, посмотрите мелодраму и просто расслабьтесь.

Лев — гороскоп на неделю

Львы легко вступают в диалог с окружающим миром. Вы сейчас — само совершенство в сфере налаживания коммуникаций. Переговоры с проблемными клиентами или создание новых деловых контактов запланируйте на данный интервал.

Ваши способности также найдут применение в литературе, психологии, журналистике. Посетите новые места. Там вы точно встретите интересных людей или новые увлечения.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, в связи с неустойчивостью в денежном плане исключите спонтанные траты и тусовки с друзьями. Будьте рациональны, делайте покупки обдуманно.

Стоит построить четкий финансовый план на весь период и придерживаться его. Тогда удастся стабилизировать положение и пройти сквозь форс-мажорные ситуации без ощутимых потерь. А еще сходите на юмористическое мероприятие, чтобы сделать мир вокруг себя ярче и позитивнее.

Весы — гороскоп на неделю

Весам лучше повременить с обращением к начальству и в официальные инстанции. Не ввязывайтесь в непосильные проекты и конфликты со старшим поколением.

Выделите время, чтобы побыть одному и проработать четкую стратегию действий, как сдвинуть с места зависшие дела, усилить профессиональные качества вашей личности или преодолеть препятствия в бизнесе.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам стоит воздержаться от поездок на дальние расстояния, инициации новых проектов или судебных споров. Усиливается склонность к самообману, иллюзиям и разочарованиям.

Проработать внутренние блоки поможет изучение принципов психологии и поиск взаимосвязей со своей жизнью. Старайтесь быть реалистом и использовать появляющиеся возможности, чтобы лучше разобраться в себе и в своих жизненных целях.

Стрелец — гороскоп на неделю

У авантюрных Стрельцов еще больше усиливается склонность рисковать, совершать спонтанные поступки и идти на поводу у своих чувств. Возьмите под контроль свои финансы и проигнорируйте заманчивые кредитные предложения.

Крупные сделки с бизнес-партнерами и получение денежных займов с наибольшей вероятностью сложатся непредвиденным образом. В любом случае, оценивайте свои промахи с позитивной стороны и извлекайте полезные уроки.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов возможен разрыв деловых соглашений и охлаждение в отношениях с супругами. Не рекомендуется оформлять юридические документы, заключать официальные договоры и контракты, участвовать в судебных заседаниях.

Звездный посыл в том, чтобы опираться на себя, свои способности и ресурсы, а не надеяться на поддержку окружающих. Самоконтроль и аскетичность в чувствах — это ваш надежный плот в бушующем океане.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеев могут отправить в служебную командировку для решения рабочих вопросов или отстаивания судебных интересов. Однако помните, что стремление преувеличить свои достижения и заслуги может спровоцировать раздражение и зависть со стороны коллег.

Для сохранения хорошего самочувствия ограждайте себя от стрессовых ситуаций, а также от «чудодейственных» методов лечения, обещающих быстрый результат.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, в любовных делах намечаются глубинные перемены. Усиливается стремление к романтическим приключениям и экстремальным развлечениям. Вашей активной деятельности может помешать разочарование в любимом человеке. Но и шопинг это — не самая лучшая идея.

Рискованные валютные и биржевые операции грозят материальными потерями. При физических нагрузках следует соблюдать технику безопасности. В любом случае, не забудьте побаловать себя и похвалить за имеющийся результат.