Нет доступа к счетам: банки теряют клиентов из-за отключения света

Из-за систематических отключений света, ставших следствием ракетных ударов россиян по энергообъектам Украины, отечественные банки не могут полноценно обслуживать клиентов. Сложности могут возникнуть даже при открытии счета, ведь для этого нужно заполнить электронную анкету. А когда напряжения в сети нет, сделать это невозможно.

О сложностях, с которыми пришлось столкнуться украинским банкам, рассказал финансовый аналитик и советник главы правления банка Кредитинвест Василий Невмержицкий. По его словам, эта неприятная ситуация создает определенный дискомфорт как для клиентов банков, так и для их работников. Но поскольку 30% энергосистемы страны разрушены, отключений света не избежать. Поэтому банки пытаются адаптироваться к ситуации и обслуживать клиентов по мере своих возможностей.

К счастью, большинство банковских операций сейчас можно выполнить самостоятельно в приложении или электронном кабинете пользователя на сайте банка. В частности, открыть счет клиенты могут даже из дома с помощью смартфона и мобильного интернета. Это значительно упрощает работу банков и позволяет сохранить своих клиентов даже в таких сложных условиях.

Украинцам также напомнили, что, несмотря на веерные отключения света, не стоит забывать и об экономии. Ведь чем меньше будет нагрузка на сеть, тем быстрее удастся восстановить поврежденные электростанции и другие коммуникации. Тогда можно будет вернуться к нормальному потреблению и оставить в прошлом «вечера при свечах».

Напомним, что крупнейший украинский энергопоставщик компания ДТЭК недавно обновила график отключений света для жителей Киева. Всех киевлян условно разделили на три группы, каждой из которых ежедневно на 4 часа будут выключать электроснабжение. Такие отключения, по словам главы Киевской военной администрации Алексея Кулебы, пришлось ввести из-за большого напряжения на энергосети в этом регионе.

Отключение света происходит по четкому графику, с которым потребители могут ознакомиться на сайте компании ДТЭК. Таким образом они могут подготовиться к отсутствию электроснабжения, например зарядить павербанки, ноутбуки, фонарики и выключить из розеток бытовую технику.