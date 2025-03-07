З наступного тижня виїхати за кордон зможуть нові категорії чоловіків

В Україні планують розширити список категорій чоловіків, яким дозволено перетинати державний кордон. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на зміни, які готує Уряд.

За словами депутата, до переліку тих, хто зможе виїжджати за кордон, додадуть:

осіб, які отримали відстрочку через загибель або зникнення безвісти близьких родичів (чоловіка, дружини, сина, доньки, батька, матері, повнорідного чи неповнорідного брата або сестри) під час бойових дій;

членів сімей (чоловіка, дружини, сина, доньки, батька, матері, повнорідного чи неповнорідного брата або сестри), яким посмертно присвоєно звання Героя України.

Олексій Гончаренко зазначив: “Це, безумовно, позитивний крок, але я продовжую наполягати на тому, що кордони мають бути відкритими для всіх!”

Хто ще має право на виїзд

Під час воєнного стану виїзд з України обмежений для чоловіків віком від 18 до 60 років, які підлягають призову на військову службу. Проте, існують категорії громадян, яким дозволено перетинати кордон.