Українців будуть штрафувати за незаконні добудови та навіть сараї

Незабаром в Україні суттєво збільшаться суми штрафів за незаконне будівництво. Відповідний законопроект №5877 Рада вже схвалила у першому читанні. Документ має на меті припинити хаотичну забудову міст та запобігти нещасним випадкам, що стали наслідком технічно некоректних будівельних робіт.





Згідно із текстом пояснювальної записки до нового закону, зміни торкнуться як Карного, так й Адміністративного кодексів України. Зокрема буде актуалізовано склад деяких видів злочинів у галузі будівництва, а також збільшено відповідальність за них.

У першу чергу це позначиться на сумі штрафів за наступні порушення:

самовільне проведення будівельних робіт на незаконно зайнятій території – від 85 до 170 тисяч гривень (актуальна сума – 17-68 тисяч гривень);

будівництво без отримання спеціального дозволу – від 34 до 42,5 тисяч гривень (зараз – 4,25-5,95 тисяч гривень);

використання будівельних об’єктів, які не було прийнято у експлуатацію – від 17 до 25,5 тисяч гривень (актуально – 4,25-5,95 тисяч гривень).

Виходить, що навіть за добудову сараю у власному будинку доведеться поплатитися штрафом у кілька тисяч доларів.

Як зазначив заступник очільника столичного Департамент містобудування та архітектури, новий закон, попри все, має великий потенціал. Адже не існує більш дієвого важеля впливу на порушників, ніж суворе покарання. І справді, кількаразове збільшення суми штрафів змусить забудовників сто разів подумати, перш ніж переступити закон. До того ж такі зміни у законодавстві дозволять значно підвищити якість сучасних новобудов.

Щоправда у Асоціації ріелторів України до нового закону ставляться із занепокоєнням. Спеціалісти у галузі нерухомості вважають, що такий крок з боку влади може докорінно змінити ринок житла в країні. Зокрема через збільшення суми штрафів будівельні компанії будуть змушені згорнути деякі проекти. Відповідно ціна на квартири у нових будинках злетить «до небес», а населення переорієнтується на житло вторинного ринку.