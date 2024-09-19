Тамара Глоба назвала знаки Зодиака для которых конец 2024 года будет благоприятным

Астролог Павел Глоба уверен, что конец этого года будет весьма благополучным для представителей 4 знаков Зодиака.

Эти люди могут открыть для себя новые перспективы. Им удастся поймать удачу за хвост.

Овны

Овны, наступает время больших перемен. Вас ждут приятные знакомства. Вы получите помощь и поддержку во всех начинаниях.

Преодолевайте все страхи и сомнения. Оставьте в прошлом проблемы.

Вас ждут крупные финансовые поступления, но распоряжаться ими следует разумно. Чаще проявляйте инициативу в карьере.

Завершите все самые важные дела. Не нужно бояться рисков.

Львы

Львы, вас ждет много позитивных моментов. В личной жизни и карьере наступает счастливый период.

Старайтесь правильно распоряжаться своими ресурсами. Чаще проявляйте активность.

В личной жизни наступает период романтики. Если вы одиноки, вы встретите свою любовь.

Будьте щедрыми, помогайте тем, кто просит вас о помощи.

Скорпионы

Скорпионы, вас ждет очень спокойное и стабильное время. Наступают большие перемены.

Развивайте свои таланты и способности. Возможно, вы обзаведетесь новым жильем.

Будьте внимательны к своим внутренним ощущениям.

Близкие люди будут вас во всем поддерживать.

Водолеи

Водолеи, наступает время больших достижений. Расставляйте правильно приоритеты.

Проявляйте активность во всех сферах деятельности. У вас будет шанс получить повышение по службе.

В вашей жизни появится больше радости и гармонии.

Уделяйте больше внимания родным и близким.