Навіть RTX 4090 замало: Final Fantasy XVI вийшла для ПК

Версію для консолі PlayStation 5 випустили влітку 2023 року. На ПК вона вийшла трохи більше, ніж через рік.

Final Fantasy XVI пропонується за $50. Купити гру можна у сервісах цифрової дистрибуції Steam та EGS. Мінімальні системні вимоги такі:

Windows 10;

процесор AMD Ryzen 5 1600 або Intel Core i5-8400;

16 ГБ ОЗП;

Відеокарта Radeon RX 5700, Intel Arc A580 чи GeForce GTX 1070;

DirectX 12;

170 ГБ на SSD.

Рекомендовані вимоги:

Windows 11;

процесор AMD Ryzen 7 5700X або Intel Core i7-10700;

16 ГБ ОЗП;

Відеокарта Radeon RX 6700 XT або GeForce RTX 2080;

DirectX 12;

170 ГБ на SSD.

При цьому, якщо грати в 4K, навіть топовий RTX 4090 буде мало, що довели автори численних оглядів.

Дія гри розгортається у світі Валістеї, де правлять Ейкони, а гори складаються з Материнських кристалів. У головній ролі Клайв Росфілд, хлопець, який не зумів захистити брата і став ізгоєм. Він опиняється серед конфлікту між могутніми країнами.