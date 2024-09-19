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Навіть RTX 4090 замало: Final Fantasy XVI вийшла для ПК
Версію для консолі PlayStation 5 випустили влітку 2023 року. На ПК вона вийшла трохи більше, ніж через рік.
Final Fantasy XVI пропонується за $50. Купити гру можна у сервісах цифрової дистрибуції Steam та EGS. Мінімальні системні вимоги такі:
- Windows 10;
- процесор AMD Ryzen 5 1600 або Intel Core i5-8400;
- 16 ГБ ОЗП;
- Відеокарта Radeon RX 5700, Intel Arc A580 чи GeForce GTX 1070;
- DirectX 12;
- 170 ГБ на SSD.
Рекомендовані вимоги:
- Windows 11;
- процесор AMD Ryzen 7 5700X або Intel Core i7-10700;
- 16 ГБ ОЗП;
- Відеокарта Radeon RX 6700 XT або GeForce RTX 2080;
- DirectX 12;
- 170 ГБ на SSD.
При цьому, якщо грати в 4K, навіть топовий RTX 4090 буде мало, що довели автори численних оглядів.
Дія гри розгортається у світі Валістеї, де правлять Ейкони, а гори складаються з Материнських кристалів. У головній ролі Клайв Росфілд, хлопець, який не зумів захистити брата і став ізгоєм. Він опиняється серед конфлікту між могутніми країнами.
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